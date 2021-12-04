Боб Арум уже связался с промоутером Камбососа на счет потенциального боя украинца с чемпионом

Фото: Facebook Василия Ломаченко

Лу Дибелла, промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО), рассказал, что с ним связывался промоутер украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) Боб Арум, который рассчитывает в будущем организовать боя Камбосос – Ломаченко:

Я общался с Бобом Арумом. Но когда он позвонил, я сказал, что ему лучше следить за тем, чтобы мой друг Ричард Комми не побил Ломаченко. Однако нет сомнений, что с ними тоже будут переговоры. Я говорил с PBC о других вариантах. Джервонта Дэвис – это тоже возможный соперник.

Послушайте, сейчас главный - Джордж. Я предоставляю бойцам возможность драться и решать, с кем они хотят биться. Так что в конечном итоге решать будет Джордж. Но если вы поговорите с Камбососом, его отцом или Питером Каном, то все они скажут, что решение еще не принято, и они изучат варианты».