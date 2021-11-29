Украинский проспект: «Победа Камбососа определенно является плюсом для Ломаченко»
Бывший чемпион мира: «Ломаченко сводит Камбососа в школу»
Лиам Смит насчитал ничью в бою австралийца против Теофимо Лопеса
19:12
Бывший чемпион мира в первом среднем весе Лиам Смит (30-3-1, 17 КО) считает, что Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) лучше не выходить в ринг против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО). Об этом британец написал в Twitter:
«Я насчитал ничью, Лопес заплатил за свой подход к поединку.
Это безумная боксерская игра, потому что Ломаченко сводит Камбососа в школу».
Камбосос победил Теофимо Лопеса раздельным решением судей.
Напомним, ранее австралиец пообещал, что встретится с Ломаченко, однако, похоже, уже забыл про свои слова.
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