Бывший тренер Кличко жестко раскритиковал Джошуа

Британец готов отказаться от боя с Алесандром Усиком

Фото: EssentiallySports

Сергей Городничев, бывший член тренерского штаба Владимира Кличко, раскритиковал бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) за то, что тот раздумывает над тем, чтобы отказаться от реванша с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО):

«Джошуа начинает выдумывать – красавчик. Готовит публику к тому, что ему, возможно, заплатят деньги. Так скользко высказался, такой скользкий британский подход. Подожди, ты боксер. Если ты решил делать реванш, то поставь точку. Если ты начинаешь ерзать туда-сюда: «Вот отступные, но я хочу, чтобы меня уважали как спортсмена»... Как тебя будут уважать, если ты сейчас продашь бой? Для чего? Если ты решил быть героем и классным пацаном в глазах своих болельщиков, то тогда скажи: «Все, матч-реванш, и точка». Предложат, не предложат – ну, такое. Мне это неприемлемо. Сказал – сделал. Если не хочешь боксировать, то скажи: «Назовите сумму – я откажусь». Тогда тоже будет нормально. А так получается реванш, а потом – раз, предложат деньги и что? Пойдет парень отдыхать и состоится бой Фьюри – Усик? Может, Усику еще лучше будет. Этот Джошуа за последнее время упал в моих глазах».

Ранее Джошуа дал несколько интервью, в которых заявлял, что готов размазать Усика, однако в последнем своем комментарии британец признался, что готов не проводить реванш с украинцем, но за правильные деньги.

Помимо этого, Энтони отписался во всех социальных сетях от промоутера Эдди Хирна.