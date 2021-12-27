Чеботарь: «Украденная победа? Судьям виднее, кто выиграл бой»
Чеботарь: «Мой Дед Мороз – это Александр Красюк»
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17:19
Фото: K2 Promotions
Проспект полусреднего веса Василий Чеботарь (10-0, 3 КО) назвал промоутера Александра Красюка своим Дедом Морозом:
«Жду от Деда Мороза, чтобы мне пришло уведомление побороться за титул. Дед Мороз – это Александр Красюк. Думаю, я готов. Буду к этому шансу очень ответственно относиться. Я бы хотел завоевать свой первый титул. Региональный? Думаю, да. Так будет правильнее. Не нужно никуда спешить – всему свое время».
Напомним, последний соперник Чеботаря Сагада Рахманкул уверен, что его «ограбили» в их бою, а поспособствовала этому промоутерская Чеботаря – K2 Promotions.