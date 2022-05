«Даже не упоминайте Усика». Менеджер украинца поставил на место Альвареса после поражения от россиянина

Усик будет слишком большой угрозой для Канело / Фото: ringside24.com

Менеджер Александра Усика (19-0, 13 KO) Эгис Климас в своем Twitter отреагировал на поражение Сауля Альвареса (57-2-2, 39 KO) от Дмитрия Бивола (20-0, 11 KO):



Dmitriy didn’t shock the world, he did what he does the best and won the fight. Alvarez is not in his weight class, so please stop even mention Usyk’s name at all. Both guys you are great giving good fight to fans and big congratulations to Dmitriy!!! https://t.co/FjJb3egTrK