Даже в этом пытается походить на Ломаченко. Лопес рассказал, что помогает ему находиться на вершине

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Поединок абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) против претендента на пояс IBF Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO) находится в подвешенном состоянии. Промоутер американца Боб Арум заявил, что готов помочь с организацией поединка.



Лопес в Twitter признался, откуда черпает мотивацию и что помогает ему находится на вершине:

I will always find a way to make it, for I have God by my side. With him, all things are possible!