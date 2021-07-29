Даже в этом пытается походить на Ломаченко. Лопес рассказал, что помогает ему находиться на вершине

Поединок абсолютного чемпиона легкого веса находится в подвешенном состоянии

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Поединок абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) против претендента на пояс IBF Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO) находится в подвешенном состоянии. Промоутер американца Боб Арум заявил, что готов помочь с организацией поединка.



Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг

Лопес в Twitter признался, откуда черпает мотивацию и что помогает ему находится на вершине:

I will always find a way to make it, for I have God by my side. With him, all things are possible! — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) July 27, 2021

Я способен на все, ведь Бог всегда со мной. С ним нет ничего невозможного.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) тоже является очень религиозным человеком. Украинец уже долгое время ожидает шанса вновь сразиться за титулы, которые он упустил в поединке с Лопесом. Пока промоутеры не способны дать «Хай-Теку» желаемого. Так может хоть Всевышний сумеет свести бойцов на ринге, чтобы они наконец определили сильнейшего бойца дивизиона.

Украинец Иван Редкач (23-6-1, 18 KO) предложил супертяжеловесу Александру Усику (18-0, 13 KO) выйти на поединок с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в нестандартном наряде.