Дэвис: «Я уважаю Круса, за то, что он принял поединок, но все знают, что я делаю со своими соперниками»

Американец поблагодарил мексиканца за то, что согласился разделить с ним ринг

Джервонта Дэвис / фото - boxingscene.com Чемпион трех весовых категорий американец Джервонта Дэвис (25-0-0, 24 KO) прокомментировал объявление его боя с мексиканцем Исааком Крусом (22-1-1, 15 KO). «Танка» цитирует издательство boxingscene.com: «Я уважаю Исаака Круса, за то, что он принял поединок, но все знают, что я делаю со своими соперниками. Я иду на бой и ищу нокаут. Это то, что я собираюсь делать и в этот раз. Я вернусь в Лос-Анджелес, где сияют звезды и победой над Крусом, зажгу свою». Изначально Джервонта Дэвис должен был встретится с Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO) 5-го декабря в Лос-Анджелесе, США. Однако последнему было предъявлено обвинение в сексуальном насилии, из-за чего Ромеро официально отказался от поединка с обладателем титула WBA Regular.

Рене Тер Велде