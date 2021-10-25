Диллиан Уайт: «Похоже, Фьюри пытается стать большим панчером»
Диллиан Уайт: «Джошуа просто вручил свои титулы Усику»
Топовый британский боксер раскритиковал своего соотечественника
14:53
Диллиан Уайт / Фото - talksport.comВременный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) в интервью порталу CNN заявил, что ожидал от экс-обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) более агрессивной манеры ведения боя с Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Я ожидал от Джошуа чуть большего. Ждал, что он будет драться немного активнее, покажет больше гордости и решимости, защищая свои титулы. В общем, он просто вручил их Усику. Понимаете, о чем я говорю?».
«Когда бойцы проигрывают, люди начинают говорить им: «Тебе нужно поменять команду, сменить то и это. Но в то же время Джошуа необходимо посмотреть на себя, быть честным с собой и внести изменения, в которых он нуждается с точки зрения психологии».
«Джошуа просто нужно пустить в ход свои руки и рискнуть. Ему необходимо сделать это, пойти на риск, дать волю рукам, а не стоять и пытаться безопасно боксировать. Если Джошуа это изменит, думаю, он сможет идти вперед, запугивать Усика и биться с ним. Вот так ему необходимо драться».
Напомним, в первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей, а после боя признался, что ему запретили нокаутировать британца.
Реванш между боксерами запланирован на март 2022 года.