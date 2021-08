Джошуа раскрыл секреты на бой против Усика. Оказывается, он внимательно прислушался к словам Белью

Энтони Джошуа тщательно готовится к бою с Александром Усиком / Фото - twitter.com/anthonyjoshua

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа в День независимости Украины посетил место будущего боя против Александра Усика – стадион «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Кроме того, он пообщался с журналистами Sky Sports, где раскрыл некоторые секреты подготовки к поединку с украинцем.

