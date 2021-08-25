Джошуа раскрыл секреты на бой против Усика. Оказывается, он внимательно прислушался к словам Белью

До поединка остался ровно месяц

Мнение

Энтони Джошуа тщательно готовится к бою с Александром Усиком / Фото - twitter.com/anthonyjoshua

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа в День независимости Украины посетил место будущего боя против Александра Усика – стадион «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Кроме того, он пообщался с журналистами Sky Sports, где раскрыл некоторые секреты подготовки к поединку с украинцем.

For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul pic.twitter.com/bQIPqHYSp0 — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) August 23, 2021

Даже по нескольким фрагментам разговора становится очевидным, что Джошуа не только хорошо поработал сам в тренировочном зале, но и уделил много времени на то, чтобы изучить соперника. По крайней мере, предыдущие интервью британца не отличались такой степенью знания и понимания сильных и слабых сторон соперника.

«Работа ног Усика делает его хитрым противником. Движение также означает, что вы тоже никогда не позволите попасть по себе», – начал с очевидного Джошуа.

Но дальше он отметил то, что перед поединками с Усиком пахать в зале недостаточно. И этого не понимали его бывшие соперники Тони Белью и Дерек Чисора, за что и поплатились. А вот Джошуа собирается уделить большое внимание и работе своего мозга.

«Концентрация – это когда вы планируете нанести удар, фиксируетесь, а затем делаете движение. Вы должны убедиться, что ваш мозг работает. Это может быть психологически утомительно, поэтому я обостряю ум, чтобы я мог сконцентрироваться на все 12 раундов».

Step forward, never aside pic.twitter.com/GT9sF0LNa6 — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) August 17, 2021

На самом деле, Белью это все понял, только было уже поздно. В своих интервью он неоднократно говорил, что в середине боя Усик просто-напросто сломил его ментально, после чего нокаутировал. И Джошуа, судя по всему, проник даже в такие глубины, как старые интервью Белью.

«Заставить его мазать и приблизиться к нему – дело хорошее, – но именно на этом я и попался, – говорил в свое время Белью. – К концу седьмого раунда я был совершенно измотан. Он морально истощил меня в нашем бою, постоянно прижимая переднюю ногу к моей. Звучит как мелочь, но он оказывает на тебя психологическое давление, а не физическое».

Усик нокаутировал Джошуа в ноябре 2018 года / Фото - Sporting News Усик нокаутировал Джошуа в ноябре 2018 года / Фото - Sporting News

Джошуа уверен, что не повторит ошибок Белью. Он не собирается торопиться, но уверен, что разложит Усика по запчастям и нокаутирует его.

«Я тренируюсь в умении ударить четыре раза подряд, а не один раз. Можно быть агрессивным, загонять соперника в угол. Можно не торопиться, быть умным, а затем вырубить его».

При этом Джошуа не исключает, что ему все же придется провести 12-раундовый бой, поэтому он собирается сбросить немного мышечной массы и пашет в зале с боксерами-левшами по 15 раундов.

«Я подойду к поединку в хороших кондициях. Это – ключ к победе. Мое тело адаптируется и приобретает свою естественную форму. У нас есть несколько действительно хороших спарринг-партнеров. Пока вы тренируетесь целенаправленно, вы и будете учиться».

Джошуа одержал только две победы по очкам на профи-ринге / Фото - twitter.com/anthonyjoshua Джошуа одержал только две победы по очкам на профи-ринге / Фото

За всю карьеру Джошуа провел только два 12-раундовых боя – против Джозефа Паркера и в реванше против Энди Руиса. У Усика таких поединков в профессиональной карьере насобиралось уже пять, включая впечатляющую победу над Муратом Гассиевым и последний бой против Дерека Чисоры.

В бою с Гассиевым Усик нанес более 100 ударов в 11 и 12 раундах, что по-настоящему удивило всех, даже тех, кто никогда не сомневался в том, что Усик может демонстрировать потрясающий уровень боксирования даже на поздних стадиях боя.

Поэтому идея сброса веса для того, чтобы справиться с потрясающей выносливостью Усика, кажется для Джошуа хорошей идеей. И, скорее всего, эти изменения мы увидим уже на взвешивании. А вот то, что касается моральной-психологической подготовки, станет ясно уже в самом поединке поздним вечером 25 сентября.