Джошуа: «Усик пропускает и пропускает много»

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Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) на пресс-конференции после поражения от Александра Усика (19-0, 13 КО) рассказал, какие коррективы ему следует внести перед реваншем с украинцем:

Как глаз? Сейчас намного лучше. Было странно. Глаз на каком-то этапе был совсем плох, но сейчас лучше.

Что пошло не так? Мы просто потерпели поражение, но все вернем. Начиная с девятого раунда я не мог видеть – глаз был закрыт.

На самом деле, это был хороший опыт. В сложной ситуации ты учишься контролировать себя, сохранять спокойствие. Я ничего не видел, такое случилось впервые. Мы вернемся.

Дальше реванш? 100 процентов, 110 процентов. Я готов вернуться к тренировкам. Я провел 12 раундов. Это были хорошие 12 раундов.

При всем уважении я не был удивлен тем, каким был Усик в бою. Он был легче, темп у него был хороший, но он все равно пропускает и пропускает много. В реванше нужно будет понять, как попадать чаще и бить жестче».