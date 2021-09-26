Джошуа отправился в больницу после боя с Усиком

У британца подозрение на перелом стенок глазницы

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Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) получил большой урон в бою против чемпиона мира WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).

После завершения поединка британец отправился в больницу. У него подозрение на перелом стенок глазницы. Об этом со ссылкой на Эдди Хирна сообщил express.co.uk.

В конце 12-го раунда Усик избивал Джошуа и едва не отправил того в нокаут, но британца спас преждевременный гонг.

«Эй-Джей» уже заявил о желании провести незамедлительный реванш.

Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей, а после поединка признался, что британец его практически ничем не удивил.