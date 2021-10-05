Промоутер Усика: «Есть еще несколько громких боев, которые приведут нас к настоящему боксерскому олимпу»
Экс-тренер Владимира Кличко – о бое Усик – Джошуа: «Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк»
Сергей Городничев отметил, что британец может боксировать на другом уровне
15:58
Усик и Джошуа / Фото - infobusstopУкраинский наставник Сергей Городничев, который ранее входил в тренерский штаб легендарного Владимира Кличко, на своем YouTube-канале назвал своего соотечественника Александра Усика (19-0, 13 КО) «проектом Эдди Хирна».
Также Городничев уверен, что поражение экс-чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) 25 сентября в Лондоне (Великобритания) было договорным.
«Усик показал, на что способен, а Джошуа обделался. Британец что-то выискивал и пытался... Но ничего не получилось. Ему все по барабану. Нас просто развели. Видно, что там был какой-то договорняк. Все же знают, что Энтони может боксировать на высоком уровне. В тяжелый вес решили запустить свежую кровь в лице Александра. Джошуа тут прикинулся идиотом. У него контракт на 100 миллионов долларов с арабами на три боя. С Тайсоном Фьюри очень тяжело договориться, а продолжать боксировать и отрабатывать деньги нужно».
Напомним, Усик и Джошуа проведут реванш, примерные даты которого уже известны. Украинец хотел бы, чтобы второй бой прошел на киевском НСК «Олимпийский», но по объективным причинам это весьма маловероятно.
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