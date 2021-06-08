Еще один яркий нокаут Накатани. Сложил соперника вдвое ударом по печени – так он обещал разобраться и с Ломаченко

Японец безжалостно забил оппонента

История

Масайоши Накатани и Шухей Тсучия / Фото - ameblo.jp

До возвращения Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) в ринг остается совсем мало времени. Соперником украинца станет Масайоши Накатани (19-1, 13 КО), обладающий поясом WBO Inter-Continental.

Японец называет этот бой шансом добиться поединка за пояс чемпиона мира. Он верит в свою победу и в одном из интервью даже назвал удар, на который полагается – левой рукой по корпусу.

На самом деле, как минимум, один его поединок после такого удара завершился. И эти было действительно зрелищно.

Если сейчас Накатани пребывает на пятой строчке рейтинга WBO, то тогда – лишь на 11-й в Японии. Его соперником был соотечественник Шухей Цучия, который пугал своей впечатляющей статистикой – 12 побед нокаутом в первых 12 боях в карьере.

Однако к той встрече Цучия подходил после поражения – полгода как испортил свой идеальный рекорд, неожиданно уступив нокаутом в девятом раунде.

Бой Накатани – Цучия не был просто рейтинговым. Его победитель получал право сразиться за пояс – OBPF.

Поединок не продлился и трех раундов. Масайоши уверенно работал на дистанции, порой все же пропускал, когда зевал врывание соперника на ближнюю. Но, в целом, держал все под контролем. И решил не затягивать бой.

Накатани попал левой по корпусу, вслед за ним довел до цели и аперкот. Соперник решил наглухо закрыться в защите, но Масайоши упрямо сыпал на него удары, пробивая по разным этажам. В итоге, печень Цучия не выдержала – он окончательно сложился вдвое и встал на колено. Рефери начал отсчитывать нокдаун.

Накатани праздновал, трибуны ревели, но Шухей все же смог подняться. Но зачем? Масайоши быстро обманул его связкой джеба и правого прямого, вновь открыл печень соперника и всадил туда нокаутирующий удар.

Цучия вновь упал на колени, попытался встать, но рухнул на пол еще раз – рефери дал отмашку и Накатани рванул в свой угол праздновать победу. Яркую победу.

После боя Цучия признал – это был абсолютное поражение:

«Я был удивлен этим ударом левой по корпусу. Я знал, что он умеет их выбрасывать, но там был настолько странный угол, что это сработало. Я не мог отразить удар».

Накатани, судя по его слова, и сам не ожидал, что у него получится настолько хорошо всадить свой удар в правый бок сопернику:

«Этот удар вылетел автоматически. Я хорош в работе джебом и ударом по корпусу. Но получилось даже лучше, чем я ожидал. Теперь я хочу бой за пояс. Хочу принять этот вызов».

Бой за пояс Накатани в итоге получил – выиграл его решением большинства судей и провел 11 удачных защит титула, прежде чем получил шанс выйти на американский рынок. Там он сначала уступил Теофимо Лопесу, затем победил Феликса Вердехо. А теперь подерется с Василием Ломаченко. И это будет едва ли не самый серьезный тест для крепкого и высокого японца.