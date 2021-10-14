«У него есть все шансы». Вячеслав Сенченко – о потенциальном поединке Усик – Фьюри
Фьюри: «Не уверен, что мне стоит вновь выходить на ринг»
«Цыганский король» рассказал о неопределенности в карьере
11:49
Фото: Bad Left Hook
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) рассказал о неопределенности в своей карьере после победы над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО):
«Что дальше? Как что? Выносить мусор, водить детей в школу, делать разную работу по дому. Ну, знаете... Привычные такие домашние хлопоты. Принял решение на целый месяц отказаться от каких-либо тренировок и просто наслаждаться жизнью.
Планы в боксе? По контракту у меня остался всего один бой с Top Rank и ESPN. Что это будет за бой? Увидим... Честно? Я не думаю сейчас о боксе. И я не уверен, что мне стоит вновь выходить на ринг. Так что пока что не готов обсуждать свое будущее».
Обязательный претендент на пояс Фьюри определится в бою Диллиан Уайт – Отто Валлин. Впрочем, в команде «Цыганского короля» намерены драться только с украинцем Александром Усиком.
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