Фьюри: «Не уверен, что мне стоит вновь выходить на ринг»

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Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) рассказал о неопределенности в своей карьере после победы над Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО):

Планы в боксе? По контракту у меня остался всего один бой с Top Rank и ESPN. Что это будет за бой? Увидим... Честно? Я не думаю сейчас о боксе. И я не уверен, что мне стоит вновь выходить на ринг. Так что пока что не готов обсуждать свое будущее».