Фьюри откажется от пояса WBC ради поединка с победителем боя Усик – Джошуа

Арум рассматривает такой вариант событий, если договориться с Уайтом не удастся

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Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Боб Арум сообщил в интервью iFL TV, что его подопечный может отказаться от поединка с обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO), если последний не умерит свои финансовые требования:

Конечно, мы рассматриваем вариант отказаться от боя с обязательным претендентом. Очевидно, что решать будет Фьюри. Опять же, мы любим WBC и Маурисио Сулеймана ( президента Всемирного боксерского совета – XSPORT ), но бизнес есть бизнес. Даже если Уайт выиграет в Арбитражном суде, с чем они останутся? Драться с каким-то ничтожеством за титул? Все будет все равно, он так и останется Диллианом Уайтом. Он не очень интересен. Вот Фьюри весьма привлекателен, как и Джошуа.

Напомним, что у Фьюри есть два претендента на бой в марте.