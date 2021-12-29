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02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
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03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз -:- Запланирован
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Фьюри откажется от пояса WBC ради поединка с победителем боя Усик – Джошуа

Арум рассматривает такой вариант событий, если договориться с Уайтом не удастся
Бокс Профессиональный бокс
14:51
Фьюри откажется от пояса WBC ради поединка с победителем боя Усик – Джошуа
Фото: Top Rank

Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Боб Арум сообщил в интервью iFL TV, что его подопечный может отказаться от поединка с обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO), если последний не умерит свои финансовые требования:

Конечно, мы рассматриваем вариант отказаться от боя с обязательным претендентом. Очевидно, что решать будет Фьюри. Опять же, мы любим WBC и Маурисио Сулеймана (президента Всемирного боксерского совета – XSPORT), но бизнес есть бизнес.

Даже если Уайт выиграет в Арбитражном суде, с чем они останутся? Драться с каким-то ничтожеством за титул? Все будет все равно, он так и останется Диллианом Уайтом. Он не очень интересен. Вот Фьюри весьма привлекателен, как и Джошуа.   

Напомним, что у Фьюри есть два претендента на бой в марте.

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри Диллиан Уайт

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