Промоутер Фьюри: «Уайт мог получить бой с Тайсоном, если бы не был слишком жадным»
Фьюри откажется от пояса WBC ради поединка с победителем боя Усик – Джошуа
Арум рассматривает такой вариант событий, если договориться с Уайтом не удастся
14:51
Фото: Top Rank
Co-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Боб Арум сообщил в интервью iFL TV, что его подопечный может отказаться от поединка с обязательным претендентом Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO), если последний не умерит свои финансовые требования:
Конечно, мы рассматриваем вариант отказаться от боя с обязательным претендентом. Очевидно, что решать будет Фьюри. Опять же, мы любим WBC и Маурисио Сулеймана (президента Всемирного боксерского совета – XSPORT), но бизнес есть бизнес.
Даже если Уайт выиграет в Арбитражном суде, с чем они останутся? Драться с каким-то ничтожеством за титул? Все будет все равно, он так и останется Диллианом Уайтом. Он не очень интересен. Вот Фьюри весьма привлекателен, как и Джошуа.
Напомним, что у Фьюри есть два претендента на бой в марте.
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