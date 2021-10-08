Сиренко: «Второй бой Фьюри – Уайлдер показал огромную разницу в классе»
Фьюри рассказал, почем уважает Джошуа после боя Усиком
«Цыганский король» сравнил «Эй Джея» с Уайлдером
8 октября 22:45
Фото: Marca
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сравнил реакции на проигранные бои от Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и Энтони Джошуа (24-1-1, 22 КО).
«Вы видели, как Энтони Джошуа проиграл все пояса Александру Усику. Он не оправдывался. Он не плакал по этому поводу. То же самое и с нокаутом от Энди Руиса, никогда не оправдывался. Это, на мой взгляд, совсем другой человек, чем тот, с которым мне придется сразиться».
Бой состоится 9 октября. Фьюри уверяет, что этот поединок – самый важный в его карьере, но при этом продолжает всячески оскорблять Уайлдера. Впрочем, «Бронзовый бомбардировщик» также не сказать, что держит язык за зубами.
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