Хэйни: «Я годами вызывал Ломаченко»
Главред TheRing: «Следующим соперником Камбососа станет Ломаченко»
Даг Фишер уже дал прогноз на бой украинца против абсолютного чемпиона мира
13:18
Фото: Facebook Василия Ломаченко
Главный редактор журнала The Ring Даг Фишер считает, что следующим соперником абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) станет украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО):
«Реванш Камбосос – Лопес? Сильно сомневаюсь. Думаю, следующим соперником будет Василий Ломаченко. Увидим.
Лома победит конкурентным судейским решением».
Камбосос победил Теофимо Лопеса раздельным решением судей.
Напомним, ранее австралиец пообещал, что встретится с Ломаченко, однако, похоже, уже забыл про свои слова.