Голливудская суперзвезда Марк Уолберг одним из первых поздравил Ломаченко

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) выиграл бой у представителя Ганы Ричарда Комми (30-4, 27 КО).

Одним из первых «Хай-тека» поздравил голливудский киноактер Марк Уолберг, который связался с боксером по видеосвязи.

"One at a time."



A showing like that earned @VasylLomachenko a call from @MarkWahlberg #LomaCommey pic.twitter.com/AxkGV2Pxlb