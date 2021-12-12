Король без короны. Ломаченко победил Комми и снова доказал, что поражение от Лопеса было случайностью
Голливудская суперзвезда Марк Уолберг одним из первых поздравил Ломаченко
Украинец уверенно выиграл у Ричарда Комми
10:20
Фото: Getty Images
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) выиграл бой у представителя Ганы Ричарда Комми (30-4, 27 КО).
Одним из первых «Хай-тека» поздравил голливудский киноактер Марк Уолберг, который связался с боксером по видеосвязи.
"One at a time."— Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021
A showing like that earned @VasylLomachenko a call from @MarkWahlberg #LomaCommey pic.twitter.com/AxkGV2Pxlb
После боя Комми отправился в больницу.
Напомним, Ломаченко добыл победу единогласным решением судей. Украинец рассчитывает, что столь убедительное выступление позволит ему в следующем поединке выйти против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа.
Король без короны. Ломаченко победил Комми и снова доказал, что поражение от Лопеса было случайностью.
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