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Ломаченко отправил Комми прямиком в больницу

Ганский боксер пройдет медицинское обследование в мерах предосторожности
Бокс Профессиональный бокс
08:00
Ломаченко отправил Комми прямиком в больницу
Фото: Getty Images

Ганский легковес Ричард Комми (30-4, 27 КО) отправился в больницу сразу после поражения от украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО).

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, который ссылается на слова команды Комми, 34-летний боксер пройдет медицинское обследование в мерах предосторожности.

Ломаченко выиграл у Комми единогласным решением судей. После поединка украинец отдал должное оппоненту, а тот рассказал, как Ломаченко отправил его в нокдаун.

Напомним, абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос готов провести поединок с Василием.

Сергей Остапенко
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Василий Ломаченко Ричард Комми

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