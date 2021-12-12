Ломаченко отправил Комми прямиком в больницу

Ганский боксер пройдет медицинское обследование в мерах предосторожности

Фото: Getty Images

Ганский легковес Ричард Комми (30-4, 27 КО) отправился в больницу сразу после поражения от украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО).

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, который ссылается на слова команды Комми, 34-летний боксер пройдет медицинское обследование в мерах предосторожности.

Ломаченко выиграл у Комми единогласным решением судей. После поединка украинец отдал должное оппоненту, а тот рассказал, как Ломаченко отправил его в нокдаун.

Напомним, абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос готов провести поединок с Василием.