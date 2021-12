Король без короны. Ломаченко победил Комми и снова доказал, что поражение от Лопеса было случайностью

Украинец опять главный претендент на титулы легкого веса

Послесловие

Василий Ломаченко / Фото - twitter.com/trboxing

Легкий дивизион всегда радовал притоком талантов и разнообразием сюжетов для следующих боев. Несмотря на то, что на данный момент все титулы сконцентрировались в одних руках Джорджа Камбососа, даже нынешнее время никак нельзя назвать периодом единовластия в этой категории, как это было, к примеру, в лучше времена Владимира Кличко в супертяжах. После победы Василия Ломаченко над Ричардом Комми еще больше запутала ситуацию в лайтвейте.

Если после победы на Масайоши Накатани, может быть, еще и были у кого-то сомнения, то сейчс они окончательно отпали – украинец окончательно вернулся в большую игру. Ломаченко, пускай и не нокаутировал, но однозначно деклассировал соперника и победил единогласным решением судей. В качестве небольшой награды – пояс Интерконтинентального чемпиона WBO, но он только небольшой символ того статуса, к которому вернулся украинец.

Василий провел этот бой так, как мы привыкли – уверенно и динамично. Если стартовые два раунда ушли на разведку, то после этого, приспособившись к сопернику, украинец оставлял за собой раунд за раундом. В конце второго раунда Ломаченко не стал добивать потрясенного ганца, ясно дав понять, что не собирается отказываться от своего намерения работать не только в спортивной составляющей, но и на публику. «Иди отдыхай, скоро гонг», – показал украинец Комми и позабавил всех, включая, североамериканских комментаторов.

Ощущение такого подавляюще-издевательского превосходства украинца над соперником не покидало на протяжении всего боя. Хотя Комми в этот раз был вовсе неплох. Многие отметили, что ганец к этому бою был готов лучше, чем к предыдущему против Джексона Маринеса, в котором он победил в шестом раунде. Однако Ломаченко, у которого ничего не болит и которого ничто не тревожит, – это недостижимая цель даже для практически идеального бойца.

В Ломаченко сквозило то, что когда-то Владимир Кличко называл одним из своих главных качеств – одержимость. Украинец ясно дал понять, что он жил не только этим боем, победа над Комми – только кирпичик на пути к возвращению титулов чемпиона мира.

Начиная со второй половины боя Комии начал подседать под градом ударов Ломаченко и в какой-то момент оказался в нокдауне. Казалось, что это уже все, и даже сам украинец показывал углу соперника, что их бойца пора снимать – ловить в этом пруду уже нечего. И это тоже честь шоу, которое устроил Василий в этот вечер в Нью-Йорке.

Down goes Commey



The Ringside Cam of @VasylLomachenko’s masterful work #LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

Но команда Комми считала иначе. Не вмешивались и врачи. Несмотря на то, что у ганца уже заплетались ноги, он продолжал держаться, а в конце даже предпринял попытку финального штурма Аккерманской крепости. Наверное, это тоже было частью игры Ломаченко – нокаут явно не входил в его планы, хотя случиться он мог неоднократно по ходу боя.

LOMACHENKO DROPS RICHARD COMMEY AND THEN ASKS HIS CORNER TO HAVE MERCY ON HIM #LomaCommey pic.twitter.com/GbVDENGlL8 — GOATweather (@FightingReflex) December 12, 2021

Это лишнее подтверждение уверенности Ломаченко, даже где-то чрезмерной. Любой другой боксер не стал бы отказываться от возможности отправить на настил такого опасного нокаутера, который может создать неприятный сюрприз даже в таком состоянии, в котором находился Комми во второй половине боя. Но Ломаченко не сомневался в себе – а при таких раскладах уже не важно, что сделает соперник.

Василий снова доказал, что поражение от Лопеса было всего лишь случайностью. 12 раундов против Комми – мощный аргумент Ломаченко для самого себя, что он находится в отличном физическом состоянии и способен выдерживать всю дистанцию боя против более габаритного соперника. Возможно, именно поиск этого аргумента, в котором нуждался украинец после поражения от Теофимо, и останавливал его в те моменты, когда можно было выжать нокаут.

Сейчас Ломаченко – король без короны легкого веса. Теперь ни один чемпион лайтвейта не может считать себя полноценным без победы над украинцем. Сам Василий после боя ясно очертил свои планы – он готов на все, чтобы только вернуть пояса. Драться против любого соперника в любой точке мира.

«Конечно, я поеду куда угодно. Я хочу этот шанс, и если Господь мне его даст, я его приму».

Но теперь не все зависит от украинца. От себя он сделал все возможное и даже больше, чтобы показать свою состоятельность. Теперь же слово за Бобом Арумом, которому предстоит договориться с командой Камбососа. У украинца серьезные конкуренты – Девин Хэйни и Райан Гарсия также жаждут забрать пояса у австралийца, но Василий в бою против Комми доказал – и по спортивной составляющей, и по части шоу он является, поэтому точно стоит в списке претендентов первым. Судя по комплиментам Камбососа в адрес Василия после боя, он тоже понимает, что его титулы без победы над Василием – не более чем сувениры.

Остается ждать новостей. Новый бой за титулы Ломаченко может провести уже весной 2022 года.