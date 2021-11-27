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Головкин: «У меня есть ключ к победе над Альваресом»

GGG надеется, что заполучит третий поединок против Канело
Бокс Профессиональный бокс
13:51
Головкин: «У меня есть ключ к победе над Альваресом»
Фото: Bad Left Hook

Средневес Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) заявил, что у его команды имеются ключи для победы в возможном третьем поединке против Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО). Слова GGG приводит BOXINGSCENE:

«Конечно, у меня есть секрет. Но это не тот секрет, о котором говорят, это секрет, который демонстрируют.

Нужно провести правильную рекламную кампанию, организаторы должны сделать это, и я уверен, что у Канело есть секреты, как одолеть меня, у меня есть секреты как одолеть его.

У всех нас есть ключи к победе, и единственный способ проверить, подходят ли они к замку – это устроить поединок.

Наш бой нужно правильно освещать, он должен вызывать у всех большой интерес. Потому что, честно говоря, это один самых востребованных боев, хотя это будет наш третий бой.

Спрос на то, чтобы увидеть нас, вероятно, самый большой среди всех возможных боев, которые могут состояться.

Если он будет биться с другим парнем, потом еще с кем-то, а в перерывах межу этим организовывает бой со мной, то это будет неправильный подход. Но если бой будет продвигаться правильно, то, конечно, будет заинтересованность в его организации».


В сентябре 2017 года в бою Альварес – Головкин судьи насчитали ничью, а уже через год победа была за Канело. Оба поединка являются современной классикой бокса.

Ранее Альварес раскритиковал соперников Головкина: «Чего он добился с тех пор, когда мы дрались с ним в последний раз?» 

Напомним, в конце декабря Головкин проведет объединительный бой в среднем весе, Альварес же в следующем поединки попробует стать чемпионом мира в тяжелом дивизионе.

Сергей Остапенко
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Теги

Геннадий Головкин Сауль Альварес

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