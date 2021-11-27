Головкин: «У меня есть ключ к победе над Альваресом»

Фото: Bad Left Hook

Средневес Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) заявил, что у его команды имеются ключи для победы в возможном третьем поединке против Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО). Слова GGG приводит BOXINGSCENE:

Нужно провести правильную рекламную кампанию, организаторы должны сделать это, и я уверен, что у Канело есть секреты, как одолеть меня, у меня есть секреты как одолеть его.

У всех нас есть ключи к победе, и единственный способ проверить, подходят ли они к замку – это устроить поединок.

Наш бой нужно правильно освещать, он должен вызывать у всех большой интерес. Потому что, честно говоря, это один самых востребованных боев, хотя это будет наш третий бой.

Спрос на то, чтобы увидеть нас, вероятно, самый большой среди всех возможных боев, которые могут состояться.

Если он будет биться с другим парнем, потом еще с кем-то, а в перерывах межу этим организовывает бой со мной, то это будет неправильный подход. Но если бой будет продвигаться правильно, то, конечно, будет заинтересованность в его организации».