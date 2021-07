Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты

Энтони Джошуа / Фото: mightyfighter.com

Один из самых ажиотажных поединков супертяжелого веса между Александром Усиком (18-0, 13 KO) и обладателем титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) никак не может получить статус официального.



Несмотря на то, что уже из обеих команда представителей хэвивейта доносится одна и та же информация, о поединке 25 сентября, анонса все еще нет. Усик со своим промоутером уже не могут дождаться момента, когда о поединке будет объявлено официально.

Вот только Джошуа это не особо и беспокоит. Огромный британец продолжает поддерживать себя в невероятной форме, будто запугивая соперника видео со своими мощнейшими апперкотами:

Having fun before it gets serious pic.twitter.com/wQ6K7Lt0Ma