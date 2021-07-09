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Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты

Британец целеустремленно готовится к сражению с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
14:42
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Энтони Джошуа / Фото: mightyfighter.com

Один из самых ажиотажных поединков супертяжелого веса между Александром Усиком (18-0, 13 KO) и обладателем титулов WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) никак не может получить статус официального.

Несмотря на то, что уже из обеих команда представителей хэвивейта доносится одна и та же информация, о поединке 25 сентября, анонса все еще нет. Усик со своим промоутером уже не могут дождаться момента, когда о поединке будет объявлено официально.

Вот только Джошуа это не особо и беспокоит. Огромный британец продолжает поддерживать себя в невероятной форме, будто запугивая соперника видео со своими мощнейшими апперкотами:

Напомним, что генеральный директор K2 Promotions заявил, что форма Усика удивит AJ.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

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