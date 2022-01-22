Гвоздик: «Джошуа говорил, что убьет Усика – значит, ситуация действительно его беспокоит»

Бывший чемпион мира рассказал, кому отдает предпочтение в реванше

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал слова Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), который накануне заявил, что побьет Александра Усика (19-0, 13 КО) и вернет себе пояса чемпиона мира в супертяжелом весе.

Вы считаете, в реванше Усик победит так же легко, если не легче, или будет сложнее?

Это реально зависит от Джошуа, потому что… Сейчас вы видели, как Джошуа говорил, что убьет его, причинит ему боль… Это значит, что ситуация действительно его беспокоит. Иногда это хорошо, иногда это идет во вред для Джошуа. Поэтому все зависит от его настроя в реванше. Но в реванше я точно поставлю на Усика.

Реванш Усик – Джошуа запланирован на апрель.



Отметим, что Джошуа не впервые обещает отомстить Усику, украинец в тоже время сохраняет спокойствие и грезит о бое за звание абсолютного чемпиона мира.