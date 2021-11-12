Гвоздик грамотно рассказал, почему реванш Ломаченко – Лопес не состоится
Бывший чемпион мира Александр Гвоздик поделился мнением о том, почему между украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) не состоится реванш:
«Я не думаю, что Лопес вообще хочет реванша. Вряд ли это будет реально с точки зрения финансов, потому что у Лопеса всегда будет вариант заработать те же деньги или чуть поменьше с гораздо меньшими рисками, чем с Васей. С Ломаченко все равно даже реванш это 50 на 50. Понятно, люди могут рассказывать, что бой не продлится два раунда, но уверенный в себе боксер, в конкретной ситуации Ломаченко, принял бы реванш и еще раз всем доказал бы, что нет проблем.
В первом бою не было однозначной победы. Лопес победил, потому что Вася ничего не делал. Окей, но это не потому что ты прыгнул выше головы, сделал и готов это сделать еще раз. Нет, тебе Вася подарил просто победу. Хотя, возможно, тут и другой принцип работает – он не дал Васе сделать ничего.
Здесь сложный вопрос, можно миллион версий придумать. Но факт, что Лопес реваншем не горит. Это точно. Это видно из его интервью и поведения».
Напомним, похожей точки зрения придерживает абсолютный чемпион мира категорией выше Джош Тейлор.
Следующий бой Лопес проведет 28 ноября против Джорджа Камбососа. Ломаченко вернется в ринг 11 декабря.
Интересно, что промоутер обоих боксеров Боб Арум также, похоже, не собирается сводить их снова в ринге, несмотря на огромное желание Ломаченко реваншироваться.