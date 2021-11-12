Гвоздик грамотно рассказал, почему реванш Ломаченко – Лопес не состоится

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Бывший чемпион мира Александр Гвоздик поделился мнением о том, почему между украинцем Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) не состоится реванш:

В первом бою не было однозначной победы. Лопес победил, потому что Вася ничего не делал. Окей, но это не потому что ты прыгнул выше головы, сделал и готов это сделать еще раз. Нет, тебе Вася подарил просто победу. Хотя, возможно, тут и другой принцип работает – он не дал Васе сделать ничего.

Здесь сложный вопрос, можно миллион версий придумать. Но факт, что Лопес реваншем не горит. Это точно. Это видно из его интервью и поведения».