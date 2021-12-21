Гвоздик: «Ломаченко разберет Камбососа по запчастям»
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик в интервью YouTube-каналу USACHEV TV
высказался об актуальности для Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) реванша с Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).
«Я думаю, что да. Смысл с ним боксировать? Вася всегда больше акцентировался не на Лопесе, а на поясах. Сейчас для него самый отличный бой – бой с Камбососом. Честно говоря, я думаю, что в нем интриги тоже для меня нет. Я считаю, что Вася его разберет по запчастям.
По иронии судьбы с Лопесом случилось то же самое, что с Васей произошло в поединке с Лопесом. Видимо, Камбосос залез ему в голову – либо он недооценил, либо переоценил. Лопес вышел непохожий на себя. Только если Вася где-то делал слишком мало, то Лопес начал с открытым забралом прыгать на амбразуру. С первых секунд боя все абсолютно смазал.
Я не вижу Камбососа действительно большой угрозой в легком весе, несмотря на то, что у него все титулы. Думаю, что долго они у него не задержатся».
Напомним, ранее Гвоздик прокомментировал скандал с флагом после боя Ломаченко – Комми.