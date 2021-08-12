И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах

25 сентября украинец проведет чемпионский поединок с Джошуа

Александр Усик / Фото: a-usyk.com

Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) интенсивно готовится к чемпионскому поединку против обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO в хэвивейте Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), который пройдет в Лондоне, Великобритания, 25 сентября.



И если до поединка многие эксперты убеждали, что украинца просто «раздавят» габаритами, то сейчас мало у кого повернется язык сказать о том, что Усик все еще остается крузером:

Тренер Джошуа, который вернулся к британцу после Олимпиады-2020, поделился мнением о грядущем бое.