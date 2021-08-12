Тренер Джошуа рассказал о подготовке подопечного к бою против Усика

Роб Маккракен вернулся в тренировочный лагерь британца

Фото: ВВС

Роб Маккракен, тренер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), рассказал, как проходит подготовка его подопечного к бою против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Слова Маккракена приводит Sky Sports:

«Я вернулся после Олимпиады в Токио, и мы продолжаем подготовку. Джошуа в идеальном положении, тренировочный лагерь проходит отлично. Уверен, Энтони хорошо отработает и выдаст отличный бой. Нас ждет невероятный поединок против Усика за титулы супертяжелого веса».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Билеты на поединок были распроданы за сутки, а промоутер британца даже жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.



Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.