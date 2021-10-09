Хэй: «Фьюри недооценивает Уайлдера»
Известный британский супертяж сделал прогноз на бой Фьюри – Уайлдер
Дэвид Прайс считает, что в поединке будет избиение
9 октября 21:09
Известный британский супертяж Дэвид Прайс поделился мнением о поединке Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Слова боксера приводит ВВС:
«Думаю, это будет продолжительное избиение. Я думаю, Уайлдер начнет быстро, а потом Фьюри просто возьмет верх в середине и в конце раундов остановит его».
Бой Фьюри – Уайлдер состоится в ночь с 9 на 10 октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется не ранее 5:00 по киевскому времени.
Накануне боксеры прошли церемонию взвешивания, показав рекордные веса в карьере.