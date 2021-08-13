Хирн: «Хочу, чтобы Джошуа победил Усика в невероятном стиле»

Британский промоутер уважает украинца, но его симпатии всегда на стороне «Эй-Джея»

Фото: The US Sun

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о том, как бы он хотел, чтобы прошел бой чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО):

«Мне очень сложно представлять чьи-то интересы в бою с Джошуа, поскольку в таком случае я не могу быть беспристрастным. Забудьте о финансовой составляющей, это просто на личном уровне. А так я могу занять позицию на одной из сторон и сказать: «Эй, я хочу, чтобы Энтони Джошуа победил, поскольку я за него болею. Усик, я тебя уважаю, возможно, мы будем сотрудничать в будущем, но я не могу врать тебе и притворяться». Мы будем относиться к Усику с полным уважением, но Джошуа – мой боец, и я хочу, чтобы он победил в невероятном стиле».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Билеты на поединок были распроданы за сутки, а промоутер британца даже жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.



Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.