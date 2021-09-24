Хирн: «Надеюсь, что у Усика твердый подбородок. В бою с Джошуа он ему понадобится»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсик и Джошуа провели дуэль взглядов. Болельщики шокированы – удивлены, что украинец настолько мал
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 21
Футбол (4 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Торино - Лацио 1:1 Окончен
19:30 Сампдория - Наполи 0:4 Окончен
21:45 Рома - Удинезе 1:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
23:00 Кадис - Барселона 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:30 Гройтер Фюрт - Бавария -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Колос - Ворскла -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 4) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:00 Днепр - Донбасс -:- Запланирован
18:30 Кременчуг - Мариуполь -:- Запланирован
Футбол (19 событий из 30) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:30 Челси - Манчестер Сити -:- Запланирован
14:30 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла -:- Запланирован
17:00 Лестер - Бернли -:- Запланирован
17:00 Лидс - Вест Хэм -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:00 Страсбур - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Лорьян -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Монпелье -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Боруссия Мёнхенгладбах - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:00 Специя - Милан -:- Запланирован
19:00 Интер - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетик -:- Запланирован
19:30 Севилья - Эспаньол -:- Запланирован
22:00 Реал - Вильярреал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
15:30 Агробизнес - Подолье -:- Запланирован
15:30 Олимпик - ВПК-Агро -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
14:00 Александрия - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - ФК Львов -:- Запланирован
17:00 Шахтер - Верес -:- Запланирован
19:30 Рух - Динамо -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 10) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
13:00 Белый Барс - Рулав Одд -:- Запланирован
17:00 Сокол - Краматорск -:- Запланирован

Хирн: «Надеюсь, что у Усика твердый подбородок. В бою с Джошуа он ему понадобится»

Глава Matchroom Boxing – все о предстоящем ивенте в Лондоне
Бокс Профессиональный бокс
12:25
Хирн: «Надеюсь, что у Усика твердый подбородок. В бою с Джошуа он ему понадобится»
Джошуа, Хирн и Усик / Фото - reuters
Президент Matchroom Boxing и промоутер обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), Эдди Хирн, поделился ожиданиями от предстоящего ивента, на котором его подопечный выйдет в ринг с украинским претендентом Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Когда вы подписывали контракт на со-промоушен Александра Усика, вы могли представить, что он будет драться с Энтони Джошуа?

«Мы говорили об этом, да. Мы держали этот поединок в уме, ведь он, действительно, один из самых больших в мире бокса. Однако, конечно, в серьез я тогда рассматривал только его бой с Тони Белью. Дальше не заглядывал. Усик его победил, потом победил Уизерспуна, Чисору и стал обязательным претендентом на пояс Джошуа. Тогда я и подумал, что бою быть. Думаю, ни Александр Красюк, ни Эгис Климас не верили, что Джошуа согласится на этот бой. Однако Энтони – настоящий лев, он согласился и поединок состоится».


Как я помню, со-промоушен был рассчитан на три боя?

«Да, верно».


Этот будет последним…?

«Нет, последний был с Чисорой. Белью, Уизерспун и Чисора. Сейчас он полностью на контакте с К2. Сейчас я – промоутер только Энтони Джошуа».


Что этот бой значит для мира бокса?

«Это большой бой для бокса. В ринге встретятся два лучших боксёра. Никто не хочется драться с Усиком, но Джошуа захотел. Энтони может драться с тобой и вы соберёте 70 тысяч фанатов. Я думаю, этот бой впишет имя победителя в историю бокса».


Что вы можете сказать о размерах Усика? Он стал больше за три боя в хэвивейте?

«Главное, что нужно понимать о его размерах – он не природний супертяж. А это значит, что он тренируется, чтобы стать больше. В то время, как Джошуа это не нужно. Если он захочет, он наберет 10 кг и будет чувствовать себя хорошо… Усик старается набрать, а Джошуа может скинуть, если будет нужно… Да, но ему это делать не нужно. Энтони тренируется, спаррингует. Если он хочет делать больше на тренировках – он будет есть больше. И у него не будет с этим проблем, ведь он природный супертяж.  В то же время Усику нужно добавлять, чтобы быть в размерах Джошуа. Однако, если честно, я считаю, что перед боем разница в весе будет буквально в 2-3 кг. Это ничто. Но, опять таки, для Усика это будет неприродный вес. Мне не кажется, что вес будет играть большую роль в этом бою, я думаю, размах рук будет значимее, джеб, сила удара».


Тот факт, что Усик должен набирать все, можно повлиять на силу его удара?

«Возможно, ведь ему нужно будет уделять внимание и ногам, и удару. А, как мы знаем, ноги это его сильная сторона. Ему нужно будет заводить свой мотор не только на работу ног, но и на удар. А это значит, что нужно будет правильно распределять силы. Джошуа, например, когда был молодым, любил зарубиться. Он выкладывался на полную за первые пять раундов, а потом уже не хватало физики. А сейчас он спаррингует по 15 раундов. И делает это с умом. Он понимает, что это нужно для того, чтобы ему хватило больше сил в ринге».


Можете сравнить бой Джошуа – Кличко и Джошуа – Усик?

«Это вообще разные бои. Когда Джошуа дрался с Владимиром Кличко он вообще не понимал, что делать. У него тогда было 17 профи-боев. Он очень нервничал, ведь сражался с боксером, который является легендой, который был доминантном дивизиона. У Джошуа тогда не было навыков вообще, только храброе сердце и удар. Сейчас же Джошуа есть навыки, есть опыт, он мыслит уже намного лучше, он знает, что нужно делать в ринге. Однако Усик это гений. Я думаю, в субботу ты увидишь один из лучших боев Усика в карьере. Украинцу не нужно притираться к сопернику, он вообще не нервничает, от этого он сделает бой ещё круче».


Усик родился в один день с Мохаммедом Али, и Усик часто сравнивает себя с ним. Что вы об этом думаете?

«Никто не должен сравнивать себя с Мохаммедом Али. Я думаю, в субботу вечером мы узнаем, кто на самом деле есть Усик. Надеюсь, у него твердый подбородок. Он ему понадобится. Думаю, он у него и есть таковым, но мы вскоре это проверим». 


25 сентября в ринг выйдут три украинца – Усик, Продан и Лапин, а также Байсангуров, который живет в Украине. Это будет украинский вечер в Лондоне?

«Да, точно. Я ожидаю, что на шоу будет 2-3 тысячи украинцев. Сам Усик попросил больше тысячи билетов для фанатов, друзей. Я уверен, атмосфера будет уникальной».



Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Украинец в начале недели прибыл в столицу Англии, где уже дал несколько интервью, а также провел открытую тренировку.

Некоторые эксперты выражают обеспокоенность тем, что бой пройдет в Лондоне, а значит победу по очкам Усику никто не отдаст.

Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.


Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Эдди Хирн Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа Энтони Джошуа Matchroom Boxing

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Усик рассказал об изобретателе, который мотивирует и вдохновляет его
Усик рассказал об изобретателе, который мотивирует и вдохновляет его
Бокс Профессиональный бокс
14:15
Транслятор боя Усик – Джошуа показал топ-моменты карьеры украинца
Транслятор боя Усик – Джошуа показал топ-моменты карьеры украинца
Бокс Профессиональный бокс
13:10
Фьюри: «Если Джошуа не попадет по Усику в начале боя, то я предвижу даже досрочное поражение «Эй Джея»
Фьюри: «Если Джошуа не попадет по Усику в начале боя, то я предвижу даже досрочное поражение «Эй Джея»
Бокс Профессиональный бокс
13:00
1
Одноклубник Ярмоленко опроверг информацию о том, что они прилетят на бой Усик – Джошуа на вертолете
Одноклубник Ярмоленко опроверг информацию о том, что они прилетят на бой Усик – Джошуа на вертолете
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:00
Шатерникова: «Назначение украинского рефери на поединок Усик – Джошуа – это высочайшая оценка уровня работы наших специалистов»
Шатерникова: «Назначение украинского рефери на поединок Усик – Джошуа – это высочайшая оценка уровня работы наших специалистов»
Бокс Профессиональный бокс
11:59
Усик и Джошуа провели дуэль взглядов. Болельщики шокированы – удивлены, что украинец настолько мал
Тема дня
Усик и Джошуа провели дуэль взглядов. Болельщики шокированы – удивлены, что украинец настолько мал
Бокс Профессиональный бокс
11:34

Новости: Бокс

Усик рассказал об изобретателе, который мотивирует и вдохновляет его
Усик рассказал об изобретателе, который мотивирует и вдохновляет его
Профессиональный бокс
14:15
Транслятор боя Усик – Джошуа показал топ-моменты карьеры украинца
Транслятор боя Усик – Джошуа показал топ-моменты карьеры украинца
Профессиональный бокс
13:10
Фьюри: «Если Джошуа не попадет по Усику в начале боя, то я предвижу даже досрочное поражение «Эй Джея»
Фьюри: «Если Джошуа не попадет по Усику в начале боя, то я предвижу даже досрочное поражение «Эй Джея»
Профессиональный бокс
13:00
Хирн: «Надеюсь, что у Усика твердый подбородок. В бою с Джошуа он ему понадобится»
Хирн: «Надеюсь, что у Усика твердый подбородок. В бою с Джошуа он ему понадобится»
Профессиональный бокс
12:25
Альварес: «Мама довольна, что я зарядил Планту по лицу»
Альварес: «Мама довольна, что я зарядил Планту по лицу»
Профессиональный бокс
12:20
Шатерникова: «Назначение украинского рефери на поединок Усик – Джошуа – это высочайшая оценка уровня работы наших специалистов»
Шатерникова: «Назначение украинского рефери на поединок Усик – Джошуа – это высочайшая оценка уровня работы наших специалистов»
Профессиональный бокс
11:59
Усик и Джошуа провели дуэль взглядов. Болельщики шокированы – удивлены, что украинец настолько мал
Тема дня
Усик и Джошуа провели дуэль взглядов. Болельщики шокированы – удивлены, что украинец настолько мал
Профессиональный бокс
11:34
Арум назвал сумму, которая была собрана за поединок Мейвезер – Пакьяо
Арум назвал сумму, которая была собрана за поединок Мейвезер – Пакьяо
Профессиональный бокс
11:22
Сиренко: «Когда мне выпадет возможность проявить себя в хорошем бою, я должен быть на 100% готов»
Сиренко: «Когда мне выпадет возможность проявить себя в хорошем бою, я должен быть на 100% готов»
Профессиональный бокс
10:58
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
23 сентября 22:20
44
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
1
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Усик: «Я отбоксировал с Чисорой 12 раундов, но на самом деле это очень непростой парень»
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 09:24
5
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Бокс Профессиональный бокс
20 сентября 10:21
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Уайт дал смелый прогноз на бой Джошуа – Усик: «Он может быстро закончить свое дело»
Бокс Профессиональный бокс
21 сентября 10:00
1
Все новости