Хирн: «Надеюсь, что у Усика твердый подбородок. В бою с Джошуа он ему понадобится»

Глава Matchroom Boxing – все о предстоящем ивенте в Лондоне



Джошуа, Хирн и Усик / Фото - reuters Президент Matchroom Boxing и промоутер обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), Эдди Хирн, поделился ожиданиями от предстоящего ивента, на котором его подопечный выйдет в ринг с украинским претендентом Александром Усиком (18-0, 13 КО).



Когда вы подписывали контракт на со-промоушен Александра Усика, вы могли представить, что он будет драться с Энтони Джошуа?



«Мы говорили об этом, да. Мы держали этот поединок в уме, ведь он, действительно, один из самых больших в мире бокса. Однако, конечно, в серьез я тогда рассматривал только его бой с Тони Белью. Дальше не заглядывал. Усик его победил, потом победил Уизерспуна, Чисору и стал обязательным претендентом на пояс Джошуа. Тогда я и подумал, что бою быть. Думаю, ни Александр Красюк, ни Эгис Климас не верили, что Джошуа согласится на этот бой. Однако Энтони – настоящий лев, он согласился и поединок состоится».



Как я помню, со-промоушен был рассчитан на три боя?



«Да, верно».



Этот будет последним…?



«Нет, последний был с Чисорой. Белью, Уизерспун и Чисора. Сейчас он полностью на контакте с К2. Сейчас я – промоутер только Энтони Джошуа».



Что этот бой значит для мира бокса?



«Это большой бой для бокса. В ринге встретятся два лучших боксёра. Никто не хочется драться с Усиком, но Джошуа захотел. Энтони может драться с тобой и вы соберёте 70 тысяч фанатов. Я думаю, этот бой впишет имя победителя в историю бокса».



Что вы можете сказать о размерах Усика? Он стал больше за три боя в хэвивейте?



«Главное, что нужно понимать о его размерах – он не природний супертяж. А это значит, что он тренируется, чтобы стать больше. В то время, как Джошуа это не нужно. Если он захочет, он наберет 10 кг и будет чувствовать себя хорошо… Усик старается набрать, а Джошуа может скинуть, если будет нужно… Да, но ему это делать не нужно. Энтони тренируется, спаррингует. Если он хочет делать больше на тренировках – он будет есть больше. И у него не будет с этим проблем, ведь он природный супертяж. В то же время Усику нужно добавлять, чтобы быть в размерах Джошуа. Однако, если честно, я считаю, что перед боем разница в весе будет буквально в 2-3 кг. Это ничто. Но, опять таки, для Усика это будет неприродный вес. Мне не кажется, что вес будет играть большую роль в этом бою, я думаю, размах рук будет значимее, джеб, сила удара».



Тот факт, что Усик должен набирать все, можно повлиять на силу его удара?



«Возможно, ведь ему нужно будет уделять внимание и ногам, и удару. А, как мы знаем, ноги это его сильная сторона. Ему нужно будет заводить свой мотор не только на работу ног, но и на удар. А это значит, что нужно будет правильно распределять силы. Джошуа, например, когда был молодым, любил зарубиться. Он выкладывался на полную за первые пять раундов, а потом уже не хватало физики. А сейчас он спаррингует по 15 раундов. И делает это с умом. Он понимает, что это нужно для того, чтобы ему хватило больше сил в ринге».



Можете сравнить бой Джошуа – Кличко и Джошуа – Усик?



«Это вообще разные бои. Когда Джошуа дрался с Владимиром Кличко он вообще не понимал, что делать. У него тогда было 17 профи-боев. Он очень нервничал, ведь сражался с боксером, который является легендой, который был доминантном дивизиона. У Джошуа тогда не было навыков вообще, только храброе сердце и удар. Сейчас же Джошуа есть навыки, есть опыт, он мыслит уже намного лучше, он знает, что нужно делать в ринге. Однако Усик это гений. Я думаю, в субботу ты увидишь один из лучших боев Усика в карьере. Украинцу не нужно притираться к сопернику, он вообще не нервничает, от этого он сделает бой ещё круче».



Усик родился в один день с Мохаммедом Али, и Усик часто сравнивает себя с ним. Что вы об этом думаете?



«Никто не должен сравнивать себя с Мохаммедом Али. Я думаю, в субботу вечером мы узнаем, кто на самом деле есть Усик. Надеюсь, у него твердый подбородок. Он ему понадобится. Думаю, он у него и есть таковым, но мы вскоре это проверим».



25 сентября в ринг выйдут три украинца – Усик, Продан и Лапин, а также Байсангуров, который живет в Украине. Это будет украинский вечер в Лондоне?



«Да, точно. Я ожидаю, что на шоу будет 2-3 тысячи украинцев. Сам Усик попросил больше тысячи билетов для фанатов, друзей. Я уверен, атмосфера будет уникальной».





Бой Усик – Джошуа Президент Matchroom Boxing и промоутер обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе(24-1, 22 КО),, поделился ожиданиями от предстоящего ивента, на котором его подопечный выйдет в ринг с украинским претендентом(18-0, 13 КО).Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне . Украинец в начале недели прибыл в столицу Англии, где уже дал несколько интервью , а также провел открытую тренировку Некоторые эксперты выражают обеспокоенность тем, что бой пройдет в Лондоне, а значит победу по очкам Усику никто не отдаст. Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.



Владимир Кириченко