Хижняк: «Хотел выступить на чемпионате мира»

Боксер не принимал участие в соревнованиях после Олимпийских игр-2020

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Серебряный призер Олимпийских игр-2020 Александр Хижняк рассказал, что хотел выступить на чемпионате мира-2021 в Белграде, однако они с командой решили, что лучше боксеру пропустить эти соревнования.

Вы готовы пройти такой же путь к Парижу-2024, как вы прошли к Токио-2020.

Вспоминаю тот путь с улыбкой, хотя было очень сложно. Был определенный этап, когда я находился дома, и я, если откровенно, хотел выступить на чемпионате мира, который был в конце минувшего года. Но мы с моим отцом и тренером национальной сборной Украины решили, что на этом турнире мне не нужно принимать участие. А вот с 2022 года нужно начинать еще один путь к Олимпийским играм, которые будут проходить во Франции в 2024 году.

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На чемпионате мира в Белграде сборная Украины завоевала одну медаль.

Напомним, известный украинский промоутер Александр Красюк считает, что Хижняку пора переходить в профессионалы и даже предложил ему контракт. Однако боксер решил остаться в любителях на еще один олимпийский цикл.