«Команда Усика очень рада реваншу с Джошуа». Хирн намерен организовать бой в Великобритании

Украинец заработает за второй поединок с «Эй Джеем» солидный гонорар

Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото - olympics.com

«Я думаю, реально устроить реванш в марте. Да, где-то приблизительно в марте. Это огромный бой, и многие захотят его провести, но я бы хотел организовать реванш в Великобритании. Команда Усика очень рада реваншу. Они заработают огромную сумму денег. Они верят, что одержат победу в этом поединке. Для Джошуа нет никаких других боев. Он видел комментарии, в которых пишут, чтобы он отошел в сторону. Безусловно, в ближайший миллион лет этого не произойдет. Он в хорошей форме. В мыслях такого готового, сильного и сфокусированного Джошуа, как сейчас, есть только один бой – с Усиком».

Промоутер британского супертяжеловеса(24-2, 22 КО),, заявил, что его подопечный при любом раскладе выйдет на реванш с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF(19-0, 13 КО), который в таком случае мог бы встретиться за звание абсолютного чемпиона мира с(31-0-1, 22 КО).Цитирует Хирна

Напомним, в первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей, а после боя признался, что ему запретили нокаутировать британца.

Реванш между боксерами запланирован на март 2022 года.