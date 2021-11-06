Андре Розье раскрыл некоторые подробности контракта на бой Ломаченко - Комми
Комми показал именную экипировку, в которой готовится к бою против Ломаченко
Ганец и украинец подерутся 11 декабря
18:09
Фото: Boxing Scene
Бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO) продолжает подготовку к бою против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).
В Instagram ганец показал именную экипировку, которую ему подготовила компания Phenom Boxing.
Напомним, бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке. Украинец обещает, что не допустит недооценки соперника. В команде ганца также ведут себя уважительно и считают, что предстоящий поединок будет претендовать на звание лучшего в году.
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