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Комми показал именную экипировку, в которой готовится к бою против Ломаченко

Ганец и украинец подерутся 11 декабря
Бокс Профессиональный бокс
18:09
Комми показал именную экипировку, в которой готовится к бою против Ломаченко
Фото: Boxing Scene

Бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO) продолжает подготовку к бою против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).

В Instagram ганец показал именную экипировку, которую ему подготовила компания Phenom Boxing.

Напомним, бой Ломаченко – Комми состоится 11 декабря в Нью-Йорке. Украинец обещает, что не допустит недооценки соперника. В команде ганца также ведут себя уважительно и считают, что предстоящий поединок будет претендовать на звание лучшего в году.

Сергей Остапенко
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Ричард Комми Василий Ломаченко

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