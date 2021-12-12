Комми прокомментировал поражение от Ломаченко

Боксер из Ганы все еще рассчитывает стать двукратным чемпионом мира

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Бывший чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-4, 27 КО) поделился эмоциями после поражения от украинца Василия Ломаченко (16-2, 11 КО):

«Я сражаюсь за свою страну, за свой народ. Я их разочаровал, но верю, что вернусь. В том раунде, когда я упал, я на секунду отвлекся – и бум. Я просто отвел от него свои глаза, вот и все. Мне следовало сохранять концентрацию, но что есть, то есть. Ломаченко – отличный боец. Я сделал то, что должен был сделать. Я горжусь своим народом и сражаюсь за него. Я очень люблю свой народ. Я в порядке, со мной ничего не произошло. Мои амбиции остаются прежними: я хочу быть двукратным чемпионом мира».

Ломаченко в интервью после боя заявил, что заслужил бой против Джорджа Камбососа. Австралиец уже отреагировал на слова украинца.