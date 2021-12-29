Красюк: «Чаниев был самым сложным соперником в карьере Беринчика»

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Промоутер легковеса Дениса Беринчика (16-0, 9 КО) поделился мнением о поединке украинца против россиянина Исы Чаниева (15-4, 7 КО):

Некоторые были спорные, некоторые – супер-спорные. Конечно же, кульминация стала настоящей кульминацией. Когда говоришь о Денисе Беринчике, нельзя не отметить яркий выход в ринг.

Затем – ожидание поединка. Каким он будет, зависит от соперника. Понятно, что Денис должен выполнять поставленную задачу, выигрывать этот поединок. Но у соперника были другие мысли по этому поводу.

Этот соперник был самым сложным в карьере, и не потому что Денис не подготовился, или у него были травмы. Просто этот соперник действительно высокого уровня.

Иса Чаниев показал не просто характер, а и настойчивость, уверенность, напор и решительность. Он был решителен, не боялся Дениса, не видел в нем авторитета. Он открыто шел в рубку, рубился.

Чаниев несколько раз неплохо навязал свой бокс – у Дениса все лицо было в крови и ринг весь был в крови. Нельзя сказать, что на пальцах одной руки можно пересчитать успехи Чаниева. Нет, это был очень конкурентный поединок».