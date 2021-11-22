Беринчик вернется в ринг боем против грозного оппонента из России
Красюк объяснил выбор соперника для Беринчика
Украинец подерется с боксером из России
22 ноября 18:09
Фото: УНИАН
Промоутер украинского легковеса Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) Александр Красюк рассказал, почему следующим соперником его клиента станет россиянин Иса Чаниев (15-3, 7 КО):
«Он был дважды в топ-15 до этого. Денису нужно защищать пояс, поддерживать активность, усовершенствовать свои навыки, нужно как можно больше практики. Чаниев – очень опытный и непростой соперник. Очень непростой.
Мне самому интересно, как пройдет этот бой. В этом поединке Денис ответит на вопрос, чего он стоит. Он ответит на этот вопрос и сам для себя, и для всех болельщиков».
Напомним, Беринчик последний поединок провел 21 марта 2021 года, добыв досрочную победу над Хосе Санчесом. В июле 33-летний украинец дебютировал в боях на голых кулаках, заставив сдаться друга Конора Макгрегора Артема Лобова.
Ранее Красюк сообщил, когда Беринчик проведет бой за титул чемпиона мира.
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