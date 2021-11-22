Красюк объяснил выбор соперника для Беринчика

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Промоутер украинского легковеса Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) Александр Красюк рассказал, почему следующим соперником его клиента станет россиянин Иса Чаниев (15-3, 7 КО):

Мне самому интересно, как пройдет этот бой. В этом поединке Денис ответит на вопрос, чего он стоит. Он ответит на этот вопрос и сам для себя, и для всех болельщиков».