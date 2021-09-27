Красюк: «Усик уверен в победе на 1000 процентов. Он может легко нокаутировать Джошуа»
Красюк: «Усик совершил историю, вернул пояса обратно в Украину»
Гендир K2 Promotions – о победе своего подопечного над Джошуа
27 сентября 12:42
Александр Красюк / Фото - FacebookПромоутер обладателя титулов по версии WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО), Александр Красюк, поделился эмоциями после победы своего подопечного над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Была допущена ошибка со стороны команды Джошуа, поставившей задачу боксировать с Усиком – чемпионом, который провел более 300 поединков в любительском спорте. Я бы рассматривал концепцию силового бокса: используя преимущество в силе, росте, физически сломить претендента. Но Джошуа хотел посоревноваться в «фехтовании», «шахматной партии» и потерпел досадное поражение. Мы довольны. Он деклассировал чемпиона, нейтрализовал все сильные стороны Джошуа, раскрыл все свои сильные стороны. И одержал великолепную, блестящую победу. Он народный герой страны. Александр Усик совершил историю, вернул пояса обратно в Украину».
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Британец сразу же заявил о желании провести незамедлительный реванш. Украинец хотел бы, чтобы второй поединок прошел в Киеве на НСК «Олимпийский».
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