Джермелл Чарло: «Я точно выиграл бой с Кастаньо и потряс его намного сильнее»
Кроуфорд – о поединке Чарло – Кастаньо: «Поэтому Джермелл и не попадает в рейтинг P4P»
Чемпион WBO считает, что американец проиграл этот бой
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Теренс Кроуфорд / Фото: Top Rank
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) высказал в своем Twitter недовольство выступлением Джермелла Чарло (34-1-1, 18 KO) в поединке за звание абсолютного чемпиона с Брайаном Кастаньо
(17-0, 12 KO).
I been gone for a min but @TwinCharlo last night is the reason you not on the P4P list sir. Gotta do better.— Terence Crawford (@terencecrawford) July 18, 2021
Прошлая ночь показала, почему Джермелл Чарло не попадает в рейтинг лучших бойцов в независимости от весовой категории. Все нужно делать намного лучше. Чарло проиграл этот бой. На этом мое обсуждение темы законченно.
Напомним, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях призвал отстранить судью, на записках которого вышла разгромная победа Чарло.
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