Кроуфорд – о поединке Чарло – Кастаньо: «Поэтому Джермелл и не попадает в рейтинг P4P»

Теренс Кроуфорд / Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) высказал в своем Twitter недовольство выступлением Джермелла Чарло (34-1-1, 18 KO) в поединке за звание абсолютного чемпиона с Брайаном Кастаньо (17-0, 12 KO).



I been gone for a min but @TwinCharlo last night is the reason you not on the P4P list sir. Gotta do better.