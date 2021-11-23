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Лома – виртуоз. Украинец накануне боя с экс-чемпионом работает на технику и точность

«Хай-Тек» следующий поединок проведет в Нью-Йорке
Бокс Профессиональный бокс
11:06
Лома – виртуоз. Украинец накануне боя с экс-чемпионом работает на технику и точность
Василий Ломаченко / Фото: Instagram

В середине декабря экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) проведет поединок с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).

Украинец активно готовится к возвращению в ринг. Instagram аккаунт LomUs опубликовал фрагмент видео, на котором «Хай-Тек» работает на технику и точность с мячом на резинке:

Кстати, Лома возглавил рейтинг боксеров по точности силовых ударов.

Олег Шумейко-младший
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Василий Ломаченко Ломаченко – Комми

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