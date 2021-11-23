Лопес: «На семь с половиной раундов я заморозил Ломаченко»
Лома – виртуоз. Украинец накануне боя с экс-чемпионом работает на технику и точность
«Хай-Тек» следующий поединок проведет в Нью-Йорке
11:06
Василий Ломаченко / Фото: Instagram
В середине декабря экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) проведет поединок с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).
Украинец активно готовится к возвращению в ринг. Instagram аккаунт LomUs опубликовал фрагмент видео, на котором «Хай-Тек» работает на технику и точность с мячом на резинке:
- Ломаченко проведет на Madison Square Garden четвертый бой. Прошлые поединки заканчивались по-разному, но неизменно победой украинца
Кстати, Лома возглавил рейтинг боксеров по точности силовых ударов.
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