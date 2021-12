Последняя встреча перед выходом в ринг. Ломаченко и Комми прошли процедуру взвешивания

Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и его следующий соперник, экс-обладатель титула IBF в легком дивизионе Ричард Комми (30-3, 27 КО) прошли официальную процедуру взвешивания.

По ее итогам боксеры показали одинаковый вес:

Ломаченко – 60,9 кг;

Комми – 60,9 кг.

12-раундовый бой в лимите легкой весовой категории.

Видео битвы взглядов после взвешивания:

Nothing but respect between these two …



#LomaCommey | SATURDAY | ESPN pic.twitter.com/8P0foHoUva