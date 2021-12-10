Последняя встреча перед выходом в ринг. Ломаченко и Комми прошли процедуру взвешивания

На XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка

Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) и его следующий соперник, экс-обладатель титула IBF в легком дивизионе Ричард Комми (30-3, 27 КО) прошли официальную процедуру взвешивания.

По ее итогам боксеры показали одинаковый вес:

Ломаченко – 60,9 кг;

Комми – 60,9 кг.

12-раундовый бой в лимите легкой весовой категории.

Видео битвы взглядов после взвешивания:

Nothing but respect between these two …



#LomaCommey | SATURDAY | ESPN pic.twitter.com/8P0foHoUva — Top Rank Boxing (@trboxing) December 9, 2021

Бой Ломаченко – Комми состоится утром 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене в Madison Square Garden. На сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка.

Накануне украинец дал большое и очень нехарактерное для себя интервью, в котором прошелся по всем топам легкого веса.

Напомним, в бою против Комми Ломаченко поддержит чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик.