Ломаченко поделился первыми фотографиями после прибытия в США для подготовки к предстоящему бою

«Хай-Тек» готовится к поединку с Комми, но и не забывает и об отдыхе

Василий Ломаченко / Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) прилетел в США для подготовки к предстоящему поединку с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).



Но украинец не зацикливается только на работе в тренировочном лагере – находит время для отдыха на катере:

Напомним, что подбор спарринг-партнеров у Комми весьма специфический.