Лопес: «Надеюсь, мы увидим бой Усика с победителем Уайлдер – Фьюри 3»

Теофимо Лопес / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) поделился прогнозом на предстоящий третий бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), а также завил, что хотел бы увидеть бой победителя этого поединка против Александра Усика (19-0, 13 КО). Цитирует Лопеса портал FightHype.

В целом это просто взвешивание, они делают то, что должны сделать. Все, что они делают и о чем говорят, будет иметь значение завтра ночью, когда парни выйдут в ринг. Вот тогда мы узнаем, кто на самом деле стал лучше и кто выйдет из этого боя чемпионом.

Надеюсь, что мы увидим бой Усика против победителя этого поединка. Это самое главное. Посмотрите на супертяжелый вес: он наконец-то встал на ноги. Почему бы нам не сделать то же самое в легком, полусреднем и остальных дивизионах?»