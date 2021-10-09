Лопес: «Надеюсь, мы увидим бой Усика с победителем Уайлдер – Фьюри 3»
Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) поделился прогнозом на предстоящий третий бой между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), а также завил, что хотел бы увидеть бой победителя этого поединка против Александра Усика (19-0, 13 КО). Цитирует Лопеса портал FightHype.
«Меня удивило, как хорошо вел себя Деонтей Уайлдер. Фьюри продолжал разглагольствовать, не останавливаясь ни на секунду. Я думаю, что в один момент он немного залез Уайлдеру под кожу, когда говорил о его жене. Но у Деонтея есть команда, которая его сдерживала и говорила, чтобы он не позволял этому его задеть. Я видел это. Я очень внимателен к таким вещам.
В целом это просто взвешивание, они делают то, что должны сделать. Все, что они делают и о чем говорят, будет иметь значение завтра ночью, когда парни выйдут в ринг. Вот тогда мы узнаем, кто на самом деле стал лучше и кто выйдет из этого боя чемпионом.
Надеюсь, что мы увидим бой Усика против победителя этого поединка. Это самое главное. Посмотрите на супертяжелый вес: он наконец-то встал на ноги. Почему бы нам не сделать то же самое в легком, полусреднем и остальных дивизионах?»
Напомним, Боб Арум сравнил Фьюри с Мухаммедом Али.
Результаты взвешивания Фьюри и Уайлдера.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте.
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