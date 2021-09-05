Лопес накануне боя с Камбососом привился от COVID-19

Ранее поединок переносили из-за коронавируса у американца

Теофимо Лопес / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) вакцинировался от коронавируса накануне боя с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO). Отметим, что поединок ранее был перенесен из-за COVID-19 у американца.



Это не остановит Бога. Это только мотивирует работать еще усерднее.

Если американец пройдет Камбососа, то практически наверняка в начале следующего года проведет реванш против украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 KO). Если же австралийцу удастся сотворить сенсацию, то второго поединка Ломаченко – Лопес, скорее всего, никогда не будет.