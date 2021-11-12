Лопес не дает реванш? С Ломаченко тоже хотели поквитаться за поражение, но бой так и не состоялся

Гэрри Расселл очень много говорил о втором поединке

История

Василий Ломаченко против Гэрри Расселла / Фото - badlefthook.com

Два поражения в течение профессиональной карьере. Сначала во втором поединке на профи-ринге против «грязного» Орландо Салидо, а затем в поединке за статус абсолютного чемпиона мира с Тефимо Лопесом.

Василий Ломаченко так и не сумел добиться реванша с первым и жалуется, что второй тоже не хочет давать ему второй бой. В ответ отец американца спрашивает:

«Давайте, я задам вопрос: Ломаченко дал бы нам реванш, если бы побил нас?»

А действительно. Если бы в том поединке судьи поступили бы так, как того хотелось украинцу, увидели там его преимущество, то что тогда? Согласился ли бы Ломаченко еще раз подраться с Лопесом?

Есть предположение, что реванш все равно бы не состоялся.

На самом деле, в течение карьеры у Ломаченко было не так уж много соперников, которые хотели бы встретиться с ним еще раз. Некоторые, наверное, рады, что вообще остались в живых.

Но все же был один боксер, который, как минимум, много говорил о желании взять реванш у Ломаченко. Поражение от украинца до сих пор остается единственным на профессиональном ринге для Гэрри Расселла-младшего.

Именно в поединке с ним Ломаченко впервые стал чемпионом мира. Это был бой за вакантный пояс WBO в полулегком весе. Украинец подходил к поединку после поражения от Салидо, а Расселл – с рекордом 24-0.

Американец выбросил на 209 ударов больше, чем Ломаченко, но попал на сотню меньше. В итоге, судьи отдали победу украинцу (в конце он едва не нокаутировал Расселла). Решением большинства. 114:114 и дважды 116:112, тогда как эксперт Showtime увидел в ринге 117:111, то есть еще больший перевес Ломаченко.

«Этот бой был легче, чем тот с Салидо. В течение боя с Расселом я отдал все, что у меня было. По поводу записок судей, то обсуждать или критиковать их – это не мое дело».

В 2014 году Ломаченко не хотел обсуждать решение судей. В 2020-м после боя с Лопесом он назвал их заряженными. Бывает.

Полное видео боя Василий Ломаченко – Гэрри Расселл-младший:

Расселл после боя говорил, что был попросту плохо готов. Перед этим поединком они пригласили в команду нового тренера по силовой и кондиционной подготовке. После боя его уволили – Гэрри признался, что так тяжело еще не сгонял вес. Возможно, это и сыграло роль. Но сложилось впечатление, что Ломаченко просто лучше как боксер, вот и все.

Правда, это не мешало Расселу множество раз в различных формах изъявлять желание взять реванш:

«Я никогда не забуду поражение от Ломаченко. Даже если мы подеремся еще раз, и я побью его, то первое поражение не уйдет из памяти. Хочу завоевать пояс, а потом сразу же сразиться с Ломаченко в объединительном поединке. Верю, что в 99 из 100 случаев я сумею победить его».

«Я хочу закрыть свое поражение. У меня было больше 100 поединков в любителях, 10 поражений. Я помню каждое. Я пытался поквитаться за каждое. С Ломаченко будет так же».

«Даже если он поднимется в полусредний вес, то я пойду за ним, чтобы получить этот бой. Это тот, с кем я хочу подраться больше остальных».

«Конечно я хочу реванш. Пускай он даже проиграет до этого 10 поединков кряду, до того как я завершу карьеру, ему придется встретиться со мной еще раз».

«Я хочу подраться с ним еще два раза. Потому что я выиграю у него бой, а затем захочу повторить это».

Но дальше разговоров дело не зашло. Да и вообще карьера у Расселла, мягко говоря, не самая звездная. Через бой после поражения от Ломаченко американец завоевал пояс WBC. И держит его до сих пор, проводя ровно по одному поединку в год. Ужас, не так ли?

Он постоянно говорил о бое с Василием, но этим только бесил украинца.

«Почему же он тогда не дерется со мной? Они знаю только как разговаривать, прячутся за своими менеджерами и промоутерами. Или делайте то, что говорите, или закройте рты и отвалите от меня. Я готов драться. Ответь за свои слова, выходи на бой. В любое время в любом месте. Но я знаю, что он слишком боится меня».

Ломаченко всегда стремился стать абсолютным чемпионом. Украинец владел поясом WBO, а Рассел держал у себя титул WBC. Василий был заинтересован не столько в реванше, сколько в объединительном поединке.

Он так и не состоялся. Одной из проблем называли то, что украинец был на контракте у Top Rank, а промоутером американца был Эл Хэймон. А у него с Арумом, как мы знаем, не очень-то и сложились отношения. Впрочем, старик Боб был только за то, чтобы провести этот бой. Хоть и понимал, что его не произойдет.

«Если Расселл хочет провести этот поединок, то мы устроим его хоть завтра. Конечно Ломаченко готов подраться с ним еще раз. Но хочет ли этого Расселл? Он слишком умен, чтобы хотеть этого. Это правда. Я не хочу сказать, что он плохой боксер. Нет, он отличный боец. Но прекрасно знает, что Ломаченко победил с запасом, когда они встретились впервые».

С этими словами Арума хочется согласиться. Вероятно, так оно все и было. Расселл много говорил, но боялся приступить к делу – все было понятно уже в первом поединке.

Хотя, если честно, то их реванш мог быть интереснее, чем половина боев Ломаченко после этого. Не в обиду таким звездам бокса, как Татахун, Родригес, Коасича, Соса, Марриага, Ригондо и Кролла.

Но давайте на секунду вернемся к изначальному вопросу от Лопеса-старшего: дал бы Ломаченко Теофимо реванш, если бы выиграл первый бой?

«У него был шанс, и он его не использовал. Так почему кто-то должен давать ему второй шанс?»

Это ответ Эгиса Климаса Расселлу. Почему-то кажется, что в сторону Лопеса прилетело бы нечто подобное. И да, на Гэрри тоже всем было бы наплевать, если бы у него не было того самого титула WBC.