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Лопес: «Не вижу никого, кто сделает шаг вперед ради боя с Ломаченко»

Неожиданная порция лести от абсолютного чемпиона
Бокс Профессиональный бокс
11:44
Лопес: «Не вижу никого, кто сделает шаг вперед ради боя с Ломаченко»
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) заявил, что Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) – сильнейший в дивизионе после него, пока кто-то не докажет в ринге обратное:

Что есть, то есть. Люди будут расстраиваться и говорить все, что захотят. Но в конечном итоге я могу и дальше говорить, что Ломаченко их победит, пока они с ним не подерутся, ведь я тот, кто побил его. Я победил явно, единогласным решением судей. Пока кто-то не выйдет и не побьет Ломаченко, я могу продолжать говорить об этом.

Дело в том, что я не вижу никого, кто сделает шаг вперед, чтобы подраться с Ломаченко. Сейчас реально согласился на бой с ним только Ричард Комми. Хотя раньше никто не хотел биться с самим Комми. Понимаете, к чему я веду? Из всех бойцов, с которыми я встречался, по крайней мере Ломаченко готов постоять за себя.

Напомним, что чемпион WBC в легком весе считает, что в потенциальном реванше Лома выиграет Лопеса.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Василий Ломаченко Теофимо Лопес

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