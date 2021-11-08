Лопес: «Не вижу никого, кто сделает шаг вперед ради боя с Ломаченко»

Неожиданная порция лести от абсолютного чемпиона

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) заявил, что Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) – сильнейший в дивизионе после него, пока кто-то не докажет в ринге обратное:



Что есть, то есть. Люди будут расстраиваться и говорить все, что захотят. Но в конечном итоге я могу и дальше говорить, что Ломаченко их победит, пока они с ним не подерутся, ведь я тот, кто побил его. Я победил явно, единогласным решением судей. Пока кто-то не выйдет и не побьет Ломаченко, я могу продолжать говорить об этом. Дело в том, что я не вижу никого, кто сделает шаг вперед, чтобы подраться с Ломаченко. Сейчас реально согласился на бой с ним только Ричард Комми. Хотя раньше никто не хотел биться с самим Комми. Понимаете, к чему я веду? Из всех бойцов, с которыми я встречался, по крайней мере Ломаченко готов постоять за себя.

Напомним, что чемпион WBC в легком весе считает, что в потенциальном реванше Лома выиграет Лопеса.