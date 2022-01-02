Мощнейшие нокдауны из дивизиона Ломаченко. Два страшных падения, после которых угол боксера сдался

Фрэнка Мартина уже начинают причислять к топам легкого дивизиона

Ромеро Дуно против Франка Мартина / Фото - ringtv.com

Кто бы мог подумать, что на первое января болельщикам бокса сделают такие качественные подарки. В Голливуде прошло шоу Ортис – Мартин. Но помимо главного поединка, в котором определялся претендент на титул Александра Усика, было еще много чего интересного.

В частности, Виктор Выхрист одержал непростую, но зрелищную победу над Яго Киладзе. Пять нокдаунов – еще и судье досталось.

Но это не все по ярким боям. В легком дивизионе, весе Василия Ломаченко, о себе громко заявил победитель турнира «Золотых перчаток-2016» Фрэнк Мартин (15-0, 11 КО). Американец боксировал против филиппинца Ромеро Дуно (24-3, 19 О), который в 2019 году уступал Раяну Гарсие, но после этого выиграл три боя кряду.

Мартин перебивал соперника в каждом из раундов. И в четвертом этот бой завершился. После двух ярчайших нокдаунов.

Сначала Дуно махнул правой рукой и забыл вернуть ее к голове – Мартин моментально воспользовался оплошностью соперника и разрядил мощный левый прямой. Казалось, что после подобного не встают. Но филиппинец смог:

Американский левша пошел добивать соперника. Ситуация повторилась – Мартин вновь удачно уклонился от удара оппонента и мощно контратаковал. У Дуно действительно земля ушла из-под ног. Но он снова поднялся – настоящий воин:

Угол филиппинца не имел морального права позволять своему боксеру продолжать боксировать, а поэтому остановил бой, хоть до конца раунда и оставалось десять секунд. В продолжении поединка не было смысла.

После поединка Мартин, который работает с тренером Эррола Спенса Дерриком Джеймсом, заявил, что готов к большим боям:

«Я готов к любому из топ-5 легкого веса. Или мы можем устроить что-то по типу Дэвина Хэйни».

Он начал заниматься боксом только в 18 лет. Сейчас ему 26 и он уверен, что заслуживает титульный шанс. Посмотрим, удастся ли ему его получить и воспользоваться такой возможностью. Спенс, кстати, уверен, что Мартин – будущая звезда мирового бокса. Поживем – увидим.

Полный обзор боя Мартин – Дуно:

Статистика боя: