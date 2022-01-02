Мощнейшие нокдауны из дивизиона Ломаченко. Два страшных падения, после которых угол боксера сдался

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14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 4:7 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс 6:1 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
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02:00 Хьюстон Рокетс - Майами Хит 110:120 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс 118:121 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс 116:108 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс 118:105 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс 95:80 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 120:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 139:106 Окончен
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Премьер-Лига (Англия) 21/22
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16:00 Лидс - Бернли -:- Запланирован
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл : Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль -:- Запланирован
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15:00 Хетафе - Реал 0:0 Запланирован
17:15 Атлетико - Райо Вальекано -:- Запланирован
22:00 Мальорка - Барселона -:- Запланирован
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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторс 6:0 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс -:- Запланирован
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
23:00 Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
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01:30 Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс 136:113 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 117:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 111:124 Окончен
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 116:123 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
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01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс -:- Запланирован
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04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Мощнейшие нокдауны из дивизиона Ломаченко. Два страшных падения, после которых угол боксера сдался

Фрэнка Мартина уже начинают причислять к топам легкого дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
14:00
Мощнейшие нокдауны из дивизиона Ломаченко. Два страшных падения, после которых угол боксера сдался
Ромеро Дуно против Франка Мартина / Фото - ringtv.com

Кто бы мог подумать, что на первое января болельщикам бокса сделают такие качественные подарки. В Голливуде прошло шоу Ортис – Мартин. Но помимо главного поединка, в котором определялся претендент на титул Александра Усика, было еще много чего интересного.

В частности, Виктор Выхрист одержал непростую, но зрелищную победу над Яго Киладзе. Пять нокдаунов – еще и судье досталось.

Но это не все по ярким боям. В легком дивизионе, весе Василия Ломаченко, о себе громко заявил победитель турнира «Золотых перчаток-2016» Фрэнк Мартин (15-0, 11 КО). Американец боксировал против филиппинца Ромеро Дуно (24-3, 19 О), который в 2019 году уступал Раяну Гарсие, но после этого выиграл три боя кряду.

Мартин перебивал соперника в каждом из раундов. И в четвертом этот бой завершился. После двух ярчайших нокдаунов.

Сначала Дуно махнул правой рукой и забыл вернуть ее к голове – Мартин моментально воспользовался оплошностью соперника и разрядил мощный левый прямой. Казалось, что после подобного не встают. Но филиппинец смог:

Американский левша пошел добивать соперника. Ситуация повторилась – Мартин вновь удачно уклонился от удара оппонента и мощно контратаковал. У Дуно действительно земля ушла из-под ног. Но он снова поднялся – настоящий воин:

Угол филиппинца не имел морального права позволять своему боксеру продолжать боксировать, а поэтому остановил бой, хоть до конца раунда и оставалось десять секунд. В продолжении поединка не было смысла.

После поединка Мартин, который работает с тренером Эррола Спенса Дерриком Джеймсом, заявил, что готов к большим боям:

«Я готов к любому из топ-5 легкого веса. Или мы можем устроить что-то по типу Дэвина Хэйни».

Он начал заниматься боксом только в 18 лет. Сейчас ему 26 и он уверен, что заслуживает титульный шанс. Посмотрим, удастся ли ему его получить и воспользоваться такой возможностью. Спенс, кстати, уверен, что Мартин – будущая звезда мирового бокса. Поживем – увидим.

Полный обзор боя Мартин – Дуно:

Статистика боя:

Сергей Лукьяненко
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