Мощнейшие нокдауны из дивизиона Ломаченко. Два страшных падения, после которых угол боксера сдался

Ромеро Дуно против Франка Мартина / Фото - ringtv.com

Кто бы мог подумать, что на первое января болельщикам бокса сделают такие качественные подарки. В Голливуде прошло шоу Ортис – Мартин. Но помимо главного поединка, в котором определялся претендент на титул Александра Усика, было еще много чего интересного.

В частности, Виктор Выхрист одержал непростую, но зрелищную победу над Яго Киладзе. Пять нокдаунов – еще и судье досталось.

Но это не все по ярким боям. В легком дивизионе, весе Василия Ломаченко, о себе громко заявил победитель турнира «Золотых перчаток-2016» Фрэнк Мартин (15-0, 11 КО). Американец боксировал против филиппинца Ромеро Дуно (24-3, 19 О), который в 2019 году уступал Раяну Гарсие, но после этого выиграл три боя кряду.

Мартин перебивал соперника в каждом из раундов. И в четвертом этот бой завершился. После двух ярчайших нокдаунов.

Сначала Дуно махнул правой рукой и забыл вернуть ее к голове – Мартин моментально воспользовался оплошностью соперника и разрядил мощный левый прямой. Казалось, что после подобного не встают. Но филиппинец смог:

Frank Martin lands a vicious left hand that rocks Duno, dropping him to the canvas for the first time in this fight. #MartinDuno



Order #OrtizMartin now: https://t.co/0RMRoKi1vD#PBConFOX #SanchezHammer #RiceCoffie2 #WashingtonDemirezen #FaustKiladze pic.twitter.com/hZ48bzyv3M