«Мотивация продолжать дальше творить историю». Интервью 19-летнего чемпиона мира Юрия Захареева

О призовых, финале против россиянина, начале карьеры

Эксклюзив

Юрий Захареев / Фото - AIBA

Никому ранее в Украине не удавалось подобное – выиграть взрослый чемпионат мира по боксу в 19 лет.

Но Юрий Захареев мощно ворвался в большой бокс. Сначала был признан лучшим боксером дебютного чемпионата Украины, а после этого завоевал золото на чемпионате мира.

В интервью XSPORT он рассказал о том, как начиналась его карьера, решил ли он, что будет делать со 100 тысячами долларов призовых, а также дал понять: его цель – это олимпийского золото.

О победе на чемпионате мира

Мы к этому стремились с малого возраста, как только начинали заниматься. Тренер показывал нам бои, мотивировал нас. Смотрели как Рой Джонс боксирует, Тайсон. Также и наших звезд: Усика, Ломаченко. На них смотрели, на них ровнялись. Хотели достичь таких же высот.

О чувствах на пьедестале

Гордость. Все на тебя возложили надежды, ты один остался из всей команды. То есть, ты понимаешь, что не можешь подвести, должен выйти, доказать, что Украина достойна. Выйти и показать на что мы способны, что мы умеем. И это у нас получилось.

О том, откуда была уверенность, что должен выиграть золото

Долго к этому готовился. Желание. Думаю, если бы его не было, то и всего этого тоже не было бы.

Нет, мы ехали туда за золотой медалью и за званием чемпиона мира. Решил ли уже, что делать с призовыми? Нет, еще об этом не думал.

О том, как удается оставаться таким скромным и спокойным

Вот те, кто отрываются от земли, у них ничего и не получается. Я не вижу здесь ничего такого. Я просто обыкновенный человек. Как и все.

О дальнейшей мотивации

Продолжать дальше делать историю. На этом чемпионате мира мы не останавливаемся. Будем идти дальше.

О том, стремился ли переписать историю

Да, очень. Мы к этому шли немалые годы, долгий путь прошли, много тренировок, пролили много пота, крови. Прошли через все это.

Соперник действительно был высокого уровня. Он был выше меня, неудобный, у него своя техника, манера боя. Также было тяжело просчитать его.

Но я не должен был давать ему показывать его работу, подстраиваться под него. Я должен был делать так, чтобы он подстраивался под меня, и я ему диктовал свой бокс. Так как у нас и получилось.

О том, был ли бой в финале против россиянина Вадима Мусаева принципиальным

Нет. Я вышел к нему, как спортсмен. Спортивные интересы. Мы вышли и каждый показывал свою школу бокса, кто на что способен.

О поздравлении от Ломаченко

Это было неожиданно. Очень приятно, что все-таки нас смотрят. Я не ожидал, что будут поздравления. Очень приятно.

Как-то тоже были у него в зале еще маленькими. Смотрели, как он тренировался, тоже с ним фотографировались. Также видели его бои, которые нас мотивировали.

Я смотрел с самого детства, тренер показывал нам, Роя Джонса, его стиль.

О желании выиграть Олимпийские игры

Это самое главное желание у каждого спортсмена, который занимается боксом. У каждого стоит цель стать олимпийским чемпионом.

Это желание появилось после того, как мы начали показывать результаты: ездить на чемпионаты области, чемпионаты Украины, выезжать на Европу. Так и появлялось желание.

Смотрели бои, смотрели как боксируют Усик, Ломаченко, как они выступали в свои годы на Олимпиаде. Так и появлялось у нас желание.

Да, для этого нужно еще поработать, еще также набрать физически и морально, чтобы быть полностью готовым ко всему.

Нужно улучшать свои умения, нарабатывать все, что я умею, чтобы все было качественно, чтобы мы выходили на ринг и вообще не давали сопернику ни секунды отдыха.

О том, как начинал заниматься боксом

Начал заниматься я в 10 лет. Для начала у нас не было вообще ничего – зала у нас не было, тренировались на улице. В планах тогда не было заходить настолько далеко.

Тренер как-то решил вывезти нас на обычные спарринги, посмотреть, что мы умеем, чему мы научились. Ездили, дрались.

Потом потихоньку начали ездить в другие залы, смотреть как там занимаются ребята, стоять с ними в парах, тренироваться. Так он возил нас по всем залам в Одесской области. Так у нас с ребятами проявился интерес этим заниматься.

Потом начали с чемпионата области – первые наши соревнования. Там мы еще не могли достичь хороших результатов, так как не хватало опыта. Но потихоньку начали проявлять себя: область, первые поездки на чемпионат Украины, на которых занимали третье места, вторые.

Так вот мы набирались опыта и продолжали расти над собой.

Да, он очень хороший тренер. Я как бы не один у него. Спасибо тренеру за то, что воспитал нас, всему обучил, что знал сам.

О том, как преодолевал сложности

Были такие моменты, когда только все начиналось: не выходило у нас вырваться сразу на пьедестал. Но мы руки не опускали. Наоборот, закалялись этим. Тренировались.

Есть поддержка. Есть правильные люди, которые подскажут, как правильно сделать. И все. Просто не опускать руки, верить в себя и все получится.