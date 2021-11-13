Мунгия отказался от боя с Деревянченко, но теперь снова готов боксировать с украинцем

13 ноября мексиканец проведет бой с Габриэлем Росадо

Фото: Ring Magazine

Бывший чемпион мира в первом среднем весе 24-летний мексиканец Хайме Мунгия (34-0, 27 KO) заявил о желании провести бой против украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО), однако только в том случае, если ему в ночь с 13 на 14 ноября удастся победить Габриэля Росадо (26-13-1, 15 KO):

«Если с божьей помощью все пройдет хорошо 13 ноября, то хотел встретиться со своим обязательным претендентом Сергеем Деревянченко, а после этого уже можно подумать насчет боя с Головкиным и Чарло. Я бы с удовольствием подрался с Канело, но это станет возможным только через пару лет, потому что он сейчас в другой весовой категории. Я бы с радостью вернулся в Мексику, в особенности, в Тихуану, где я рос. Рад бы был туда вернуться и подраться. Надеюсь, это получится осуществить».

Напомним, Мунгия и Деревянченко должны были оспаривать звание официального претендента на пояс WBC в среднем весе, однако мексиканец отказался от боя в пользу поединка с Росадо.