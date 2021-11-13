Мунгия отказался от боя с Деревянченко, но теперь снова готов боксировать с украинцем

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУкраина пропускает тур, но за матчами нашей группы стоит пристально следить. За что нам сегодня болеть?
матч-центр
Вчера 27
Сейчас 0
Сегодня 25
Завтра 30
Футбол (10 событий из 10) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Агробизнес 1:1 Окончен
14:15 Олимпик - Нива Т 0:1 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Молдова - Шотландия 0:2 Окончен
21:45 Италия - Швейцария 1:1 Окончен
21:45 Северная Ирландия - Литва 1:0 Запланирован
21:45 Австрия - Израиль 4:2 Окончен
21:45 Дания - Фарерские острова 3:1 Окончен
21:45 Андорра - Польша 1:4 Окончен
21:45 Англия - Албания 5:0 Запланирован
21:45 Венгрия - Сан-Марино 4:0 Запланирован
Хоккей (11 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Эдмонтон Ойлерс 3:5 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Калгари Флэймс 4:2 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Нью-Йорк Айлендерс 4:0 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Лос-Анджелес Кингс 0:2 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Флорида Пантерс 3:2 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз 0:2 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нэшвилл Предаторс 3:4 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Сан-Хосе Шаркс 4:1 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Ванкувер Кэнакс 7:1 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Анахайм Дакс 4:7 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Миннесота Уайлд 3:2 Окончен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Торонто Рэпторс 109:115 Окончен
04:00 Юта Джаз - Индиана Пэйсерс 100:111 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Майами Хит 112:109 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - БК Тернополь 63:57 Окончен
19:00 Николаев - БК Запорожье 88:60 Окончен
20:00 БК Одесса - Киев-Баскет 94:86 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Полесье - Кремень 2:0 Окончен
15:00 Полесье - Николаев -:- Запланирован
15:30 ВПК-Агро - Подолье 1:0 Окончен
17:45 Металлист - Прикарпатье -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Окончен
21:45 Франция - Казахстан -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 7) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Баффало Сэйбрс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Филадельфия Флайерс 1:2 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Вашингтон Кэпиталз 3:4 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Калгари Флэймс 2:1 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Аризона Койотис 2:1 Окончен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Бостон Брюинс -:- Запланирован
Баскетбол (13 событий из 13) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Шарлотт Хорнетс - Нью-Йорк Никс 104:96 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Милуоки Бакс 122:113 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Детройт Пистонс 98:78 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс 92:104 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Финикс Санс 94:119 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Бруклин Нетс 112:120 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Сакраменто Кингз 105:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 109:123 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Атланта Хоукс 105:96 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Буллз 119:93 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс 83:107 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Будивельник - Харьковские Соколы 80:71 Окончен
16:00 Черкасские Мавпы - Днепр 83:90 Окончен
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кривбасс - Горняк-Спорт -:- Запланирован
15:30 Волынь - Альянс -:- Запланирован
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Люксембург - Ирландия -:- Запланирован
21:45 Португалия - Сербия -:- Запланирован
21:45 Греция - Косово -:- Запланирован
21:45 Испания - Швеция -:- Запланирован
Хоккей (12 событий из 12) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Баффало Сэйбрс - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Детройт Ред Уингс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:30 Каролина Харрикейнс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
03:00 Даллас Старз - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
03:00 Нэшвилл Предаторс - Аризона Койотис -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
Баскетбол (12 событий из 12) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Юта Джаз - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:00 Кривбасс - БК Запорожье -:- Запланирован
14:00 Химик - Киев-Баскет -:- Запланирован
14:00 БК Одесса - БК Тернополь -:- Запланирован
17:00 Николаев - Прометей -:- Запланирован

Мунгия отказался от боя с Деревянченко, но теперь снова готов боксировать с украинцем

13 ноября мексиканец проведет бой с Габриэлем Росадо
Бокс Профессиональный бокс
18:21
Мунгия отказался от боя с Деревянченко, но теперь снова готов боксировать с украинцем
Фото: Ring Magazine

Бывший чемпион мира в первом среднем весе 24-летний мексиканец Хайме Мунгия (34-0, 27 KO) заявил о желании провести бой против украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО), однако только в том случае, если ему в ночь с 13 на 14 ноября удастся победить Габриэля Росадо (26-13-1, 15 KO):

«Если с божьей помощью все пройдет хорошо 13 ноября, то хотел встретиться со своим обязательным претендентом Сергеем Деревянченко, а после этого уже можно подумать насчет боя с Головкиным и Чарло. Я бы с удовольствием подрался с Канело, но это станет возможным только через пару лет, потому что он сейчас в другой весовой категории.

Я бы с радостью вернулся в Мексику, в особенности, в Тихуану, где я рос. Рад бы был туда вернуться и подраться. Надеюсь, это получится осуществить».


Напомним, Мунгия и Деревянченко должны были оспаривать звание официального претендента на пояс WBC в среднем весе, однако мексиканец отказался от боя в пользу поединка с Росадо.

Что касается украинца, то он следующий бой проведет 5декабря.
Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хайме Мунгия Сергей Деревянченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Топ-бои недели. Возвращается угроза Канело, а Мунгия вместо Деревянченко зарубится» с Росадо
Топ-бои недели. Возвращается угроза Канело, а Мунгия вместо Деревянченко зарубится» с Росадо
Бокс Профессиональный бокс
10:44
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
Хайме Мунгия – Габриэль Росадо. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
08:13
Гвоздик: «Не увидел в бою Головкин – Деревянченко ограбления»
Гвоздик: «Не увидел в бою Головкин – Деревянченко ограбления»
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 19:39
Деревянченко: «Очень рад вернуться в ринг и продолжить свой путь к чемпионству»
Деревянченко: «Очень рад вернуться в ринг и продолжить свой путь к чемпионству»
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 09:50
Деревянченко проведет поединок в андеркарде боя Дэвис – Крус. Известно имя соперника
Деревянченко проведет поединок в андеркарде боя Дэвис – Крус. Известно имя соперника
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 07:39
Сегодня 36-летие у Деревянченко. Лучшие моменты карьеры украинского технаря
Сегодня 36-летие у Деревянченко. Лучшие моменты карьеры украинского технаря
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 20:19

Новости: Бокс

Мунгия отказался от боя с Деревянченко, но теперь снова готов боксировать с украинцем
Мунгия отказался от боя с Деревянченко, но теперь снова готов боксировать с украинцем
Профессиональный бокс
18:21
Снова? Гвоздик не верит, что Усик способен побить Фьюри
Снова? Гвоздик не верит, что Усик способен побить Фьюри
Профессиональный бокс
17:11
Гвоздик сожалеет, что в контракте на бой с Бетербиевым не была прописана опция реванша
Гвоздик сожалеет, что в контракте на бой с Бетербиевым не была прописана опция реванша
Профессиональный бокс
16:12
Чисора: «Усик просто «греет» пояса Джошуа»
Чисора: «Усик просто «греет» пояса Джошуа»
Профессиональный бокс
14:47
«Я все поставил на карту». Гвоздик объяснил, почему в своем время принял решение завершить карьеру
«Я все поставил на карту». Гвоздик объяснил, почему в своем время принял решение завершить карьеру
Профессиональный бокс
13:59
Хэйни: «Портер сможет доставить Кроуфорду проблемы»
Хэйни: «Портер сможет доставить Кроуфорду проблемы»
Профессиональный бокс
12:59
Джейк Пол: «В отличие от братьев Кличко, мы с Логаном можем подраться друг против друга»
Джейк Пол: «В отличие от братьев Кличко, мы с Логаном можем подраться друг против друга»
Профессиональный бокс
12:44
Готовится к возвращению? Гвоздик признался, что тренируется 4-5 раз в неделю
Готовится к возвращению? Гвоздик признался, что тренируется 4-5 раз в неделю
Профессиональный бокс
11:58
Роберт Гарсия назвал свой список лучших боксеров P4P. В топе нашлось место для украинца
Роберт Гарсия назвал свой список лучших боксеров P4P. В топе нашлось место для украинца
Профессиональный бокс
11:44
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
28
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
13
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
6
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
Все новости