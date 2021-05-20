«Найду и уничтожу». Фьюри готовит мощнейшие удары для своей следующей жертвы

Пока только неизвестно, кто ею станет – Джошуа или Уайлдер

Тайсон Фьюри / Фото: Mark Robinson

Ситуация со следующий поединком чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) пока неизвестна.



Желанный поединок за статус абсолютного мира с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) уходит, а перспектива обязательного боя против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) «Цыганского короля» не особо устраивает. Настолько, что команда Фьюри даже производила попытки откупиться от американца, но Уайлдера купюры не интересует, ему нужна кровь.

Всю злость, накопившуюся за последние дни, Тайсон выместил на бедной груше, которая символизировала для британца его следующую жертву:

Найду и уничтожу. У меня много агрессии, которую я готов направить на свою следующую жертву

Напомним, что если Джошуа не подерется с Фьюри, то оппонентом AJ станет Александр Усик (18-0, 13 KO)