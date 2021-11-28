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«Никогда не останавливается». Ломаченко продолжает подготовку к бою против Комми

До противостояния легковесов осталось две недели
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 18:42
«Никогда не останавливается». Ломаченко продолжает подготовку к бою против Комми
Василий Ломаченко / Фото: ESPN

В середине декабря экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) проведет поединок с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).

Украинец продолжает интенсивную подготовку к предстоящему бою:

Никогда не останавливается.

Напомним, что после победы Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) над Теофимо Лопесом (16-1, 12 KO) в поединке за звание абсолютного чемпиона Лому признали лучшим в дивизионе.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Ломаченко – Комми Василий Ломаченко

Комментарии 1

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28 ноября 2021г. 18:58
Лом усиленно готовится и не смотрит за спину сопернику. Вот поэтому нет комментов про Камбососа, а тем более вызывать сейчас на на бой австралийца. Вот почему-то думаю, что с Комми тяжко придется, хз
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