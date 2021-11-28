Нужно отвечать за свои слова. Камбосос обещал провести бой с Ломаченко
«Никогда не останавливается». Ломаченко продолжает подготовку к бою против Комми
До противостояния легковесов осталось две недели
28 ноября 18:42
Василий Ломаченко / Фото: ESPN
В середине декабря экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) проведет поединок с Ричардом Комми (30-3, 27 KO).
Украинец продолжает интенсивную подготовку к предстоящему бою:
Никогда не останавливается.
Напомним, что после победы Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO) над Теофимо Лопесом (16-1, 12 KO) в поединке за звание абсолютного чемпиона Лому признали лучшим в дивизионе.